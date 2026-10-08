El presidente de Conmebol reta a Messi para que juegue la Libertadores

Leo Messi disfrutó el pasado martes de un homenaje a la altura de la leyenda en el partido amistoso que Argentina disputó contra Benín. El ’10’ anotó un gol de penalti la última vez que se puso la camisa de la albiceleste en un estadio Monumental de Buenos Aires que se aborrotó para despedir a, junto con Maradona, el mejor futbolista que ha nacido en el país. A la conclusión del partido, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, le animó a que el próximo torneo en disputar tendrá que ser la Copa Libertadores.

Leo Messi pasó de leyenda a mito de la selección argentina después de disputar su último partido con la albiceleste el martes en El Monumental de Buenos Aires. El campeón del mundo en Qatar 2022 se despidió a lo grande con un homenaje a la altura de su leyenda en un partido en el que tuvo una fiesta final con un espectáculo de drones y un discurso del capitán en el que dio las gracias a todos los presentes y los que ya no están por haberle apoyado durante su carrera en la selección.

«Hoy me toca quizás el día más triste de mi carrera. La verdad, es difícil decir algo hoy. Son muchas emociones. En lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer. Como dije en la carta, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta más de 20 años. Incluso en los momentos más difíciles, nunca dejé de pelear, de dar el máximo», dijo un Messi visiblemente emocionado que estuvo arropado por su familia y todos sus compañeros en uno de los días más importantes de su carrera.

La invitación a Messi para la Libertadores

Después del homenaje y una vez en los vestuarios, Leo Messi siguió recibiendo el cariño de todos y en especial de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que también le quiso entregar un detalle por su último partido con la selección argentina. El dirigente también le quiso animar a jugar la Copa Libertadores, competición que no ha disputado a lo largo de su carrera.

«Ahora te esperamos en la CONMEBOL Libertadores, querido Leo», es el mensaje que publicó en las redes sociales junto a un vídeo en el que aparece dirigiéndose al futbolista. «Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores…», le dijo Alejandro Domínguez a un Leo Messi que ni confirmó ni desmintió.

Ahora te esperamos en la CONMEBOL Libertadores, querido Leo 😉 https://t.co/mqNahSecld — Alejandro Domínguez (@agdws) October 7, 2026

Para poder disputar la Copa Libertadores, o bien la Conmebol tendría que invitar al Inter de Miami o bien Leo Messi tendría que fichar por un equipo de Sudamérica, principalmente de Argentina. Jugar para Newell’s es algo con lo que siempre se ha especulado, pero a sus 39 años, recientemente renovó con el Inter de Miami hasta el año 2028.