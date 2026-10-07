Argentina, indignada: la AFA coló el anuncio de una aseguradora durante el homenaje a Messi con drones

La despedida de Leo Messi con la selección argentina tuvo luces y sombras. El rival elegido, una selección menor como Benín, no gustó a muchos aficionados. Sin embargo, las críticas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se han concentrado en lo sucedido durante el homenaje posterior al partido. El cielo del Estadio Monumental se convirtió en el escenario de un espectáculo de drones para despedir al ’10’. El juego de luces dibujó el logotipo de una aseguradora con motivo de un anuncio publicitario que desató los abucheos de los aficionados.

Una decisión que empañó la despedida de Leo Messi en la noche del martes. La retransmisión televisiva mostró el rostro emocionado del rosarino antes del inicio del espectáculo de drones. En las gradas se vivió una auténtica decepción con el anuncio sorpresa que introdujo la AFA durante un acto que debía servir como homenaje a Messi en su último partido con la selección argentina. Pese a que por televisión no se pudo escuchar, varios vídeos grabados desde el Monumental exhibieron la sonora pitada que le dedicó la afición argentina a este momento.

En el homenaje a Messi, todos esperaban que el espectáculo de drones dibujase el 10 o la camiseta de Argentina pero, apareció la publi de una aseguradora. La pitada del Monumental fue histórica. https://t.co/idVSJJ0TOl — GRADA B pro (@GradaBpro) October 7, 2026

Pese a los éxitos recientes, incluso tras la victoria de Argentina en el Qatar 2022, las críticas a la gestión del ‘Chiqui’ Tapia al frente del fútbol argentino han sido constantes. Su gestión del campeonato liguero, en el que ha eliminado los descensos, o los amistosos de la Albiceleste ante selecciones menores centran la crítica en el presidente de la AFA. Por ello, el spot publicitario de la aseguradora durante el homenaje a Leo Messi ha sido la gota que ha colmado el vaso para el aficionado argentino.

Así fue la despedida de Leo Messi

En cuanto al resto del partido homenaje al ’10’ en la selección argentina, Messi pudo despedirse con un gol y dos asistencias en el 3-0 ante Benín. El tanto, el número 126 en 208 partidos con la Albiceleste, llegó desde los 11 metros. Otamendi y Nico Paz, al que ya señalan como heredero del número 10 de cara al futuro, recibieron los dos últimos pases de gol de Messi con Argentina.

Una vez finalizado el choque en el Estadio Monumental de Buenos Aires, las pantallas del recinto mostraron un vídeo homenaje al rosarino que sí fue aplaudido por los presentes y emocionó al protagonista. Leo Messi se despidió así de una selección argentina con la que debutó en 2005 en un amistoso ante Hungría. El jugador del Inter Miami conquistó la Copa América en 2021 y 2024, el Mundial 2022 y la Finalissima con la Absoluta; además del oro olímpico en Pekín 2008 y el Mundial sub-20.

En el vídeo de despedida, Argentina homenajeó así a su máxima leyenda. «Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad. Porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos hace mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras cuando pusiste la historia en su lugar a los ojos del mundo, cuando dormiste abrazado esa copa. Porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. ¿Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, sabés qué vamos a decir? El mejor de todos, porque nos hizo mejores a todos», concluyó el homenaje.