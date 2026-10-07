Messi y Cristiano, dos formas opuestas de cuidar a una leyenda

Retirarse nunca es fácil para un futbolista profesional, y más si eres una leyenda como Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos encaminan la recta final de sus carreras y en los últimos días se ha visto lo diferente que son hasta para administrar cómo asumen sus últimos partidos sobre el césped. Sin embargo, lo que más está llamando la atención es la diferencia de trato que han tenido la Federación Argentina y la Portuguesa a la hora de cuidar a las máximas estrellas de sus historias.

Desde siempre, la protección de la AFA a Messi ha sido brutal. Lo consideró como el heredero de Maradona y desde pequeño le mimaron para que fuera el líder de todo el país. Incluso en sus peores momentos le arroparon. Cuando amenazó en 2016 con retirarse después de sentirse incapaz de ganar un título con la Albiceleste, su federación luchó con todo, con reuniones rogándole que siguiera intentándolo. Messi finalmente se quedó y pudo devolver la confianza con dos Copas América y una Copa del Mundo.

«Fue un orgullo defender esta camiseta más de 20 años. Nunca dejé de luchar, dar el máximo y querer estar siempre. Me gustaría venir toda la vida para jugar con Argentina, porque es lo más lindo que puede haber. Es el día más triste de mi carrera. Hay que hacer ahora un grupo fuerte. Siempre estaré orgulloso de ser argentino», dijo Messi en su discurso de despedida. Una conexión total con la AFA, que en los últimos días no ha parado de destacar su orgullo por haber tenido a Leo abanderando a la tricampeona del mundo.

«¿Leo, sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más. tu legado va mucho más allá. ¿Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, sabés qué vamos a decir? El mejor de todos, porque nos hizo mejores a todos», dijo la AFA en un vídeo homenaje.

Una década después de haber estado a punto de tirar la toalla, el cuidado de la Federación Argentina le impulsó a ganarlo todo con su selección y poner el país en lo más alto. Después de quedarse a las puertas de ganar su segundo Mundial a los 39 años, Leo Messi pudo despedirse por la puerta grande y la sensación de sentirse querido hasta el final con un último baile en el Monumental que ya es historia.

Una diferencia de trato que duele a Cristiano Ronaldo

Mientras Messi vive en paz, Cristiano vive en guerra. El delantero afronta su etapa más complicada con su selección después de sentirse decepcionado con el trato recibido en el último parón de selecciones. A sus 41 años sigue yendo con la misma ilusión que los jóvenes para seguir sumando, pero su enfrentamiento con Jorge Jesús derivó en un órdago que rozó una retirada por la puerta de atrás.

No jugar contra Dinamarca en el segundo partido fue algo que provocó el cabreo de Cristiano después de que su entrenador le traicionase en rueda de prensa. El luso no lo dudó y abandonó la concentración, estallando por los aires toda la reputación que tenía la FPF sobre la gestión que estaba teniendo con su estrella. Ni la Eurocopa ni las dos Ligas de Naciones que ganó siendo el líder fueron suficientes para tener el crédito suficiente como para decidir cuándo colgar las botas. Unos hechos que casi invitan a pensar de qué se trata de un empujón para que anticipe su adiós con la selección.

Y, aunque no fue su culpa, Cristiano se disculpó ante el país y asumió un castigo como consecuencia: «Pido disculpas una vez más al pueblo portugués, pero romper mi palabra me marcó profundamente. La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. Considero que la sanción no debe atenuarse. He oído hablar mucho de partidos de despedida, de que necesito tener una despedida digna y de que la Federación quiere darme esa oportunidad.», confesó.

«Puedo prometer a todos mis seguidores, y especialmente a los portugueses, que jugaremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello.Por lo tanto, si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional», concluyó.

Aunque en Portugal hay debate, unos pidiendo que siga y otros que se retire, la realidad es que el trato no es el mismo que se ha hecho en Argentina con Messi. Dos caras de una misma moneda que escenifican dos formas opuestas de cuidar a una leyenda.