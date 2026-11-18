AQ Cora corona su edificio con áticos de tres dormitorios y grandes terrazas en la planta superior. El proyecto reúne 43 viviendas en la Zona Norte de Murcia y se encuentra en obras iniciadas.

AQ Acentor, promotora centrada exclusivamente en la vivienda de obra nueva, desarrolla AQ Cora en la avenida Francisco Jiménez Ruiz, en la Zona Norte de Murcia. La promoción suma 43 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con terraza, entre las que destacan los áticos de la última planta, y se encuentra en obras iniciadas. Con este proyecto, la compañía refuerza su oferta de obra nueva en Murcia, que se completa con AQ Eolias y AQ Eyren.

Áticos de tres dormitorios, lo más alto de AQ Cora

Los áticos son el gran elemento diferencial de AQ Cora: viviendas de tres dormitorios con grandes terrazas en la planta superior del edificio, para quienes buscan más espacio exterior y una vivienda con carácter propio dentro de la promoción. El detalle de cada ático, como su distribución, su superficie y su disponibilidad, puede consultarse en la oficina de ventas.

Vivir en la última planta significa formar parte de un edificio de doble orientación, con sistemas de eficiencia energética y con zonas comunes para todos los residentes.

Grandes terrazas para disfrutar todo el año

AQ Cora plantea la terraza como parte de cada vivienda, no como un añadido. En una ciudad de clima mediterráneo como Murcia, el espacio exterior privado amplía el uso de la casa a lo largo del año, y en los áticos cobra todo el protagonismo: sus terrazas, grandes y situadas en la planta superior, funcionan como una verdadera extensión de la vivienda.

Placas solares, aerotermia y preinstalación para coche eléctrico

La eficiencia energética es uno de los ejes de la promoción. AQ Cora incorpora placas solares para autoconsumo, bombas de calor aerotérmicas para la producción de agua caliente sanitaria y preinstalación de cargadores para vehículos eléctricos. La aerotermia aprovecha la energía del aire exterior para calentar el agua, y las placas solares permiten que parte de la electricidad se genere en el propio edificio. El proyecto cuenta, además, con certificación de sostenibilidad BREEAM, un sistema internacional de evaluación de la sostenibilidad en la edificación.

Piscina infinity, coworking y gimnasio

Las zonas comunes incluyen una piscina infinity con solárium y un espacio chill out con vistas panorámicas de Murcia. En la planta baja se distribuyen un espacio con terrazas privadas al aire libre, la gastroteca con zona exterior, la zona de coworking, una sala de estar y un gimnasio completamente equipado. Esta combinación permite resolver dentro de la promoción actividades que suelen requerir desplazamientos: trabajar fuera de casa, entrenar o recibir invitados.

Zona Norte: servicios y acceso rápido a la autovía

AQ Cora se encuentra en la llamada «manzana de oro», rodeada por las avenidas Juan Carlos I, Príncipe de Asturias y Juan de Borbón, y en un área que AQ Acentor describe como eje de expansión de la ciudad. El entorno reúne supermercados, centros educativos, el centro comercial Zig Zag y transporte público, con acceso rápido a la autovía y a la carretera N-301.

A escala de ciudad, Murcia dispone de la estación de alta velocidad Murcia del Carmen y del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, en Corvera, y reúne en su centro histórico la Catedral, la plaza del Cardenal Belluga y el Teatro Romea. En la misma avenida, la promotora desarrolla AQ Eolias, de 75 viviendas con obras avanzadas.

Un proceso de compra en cinco pasos

La compra de una vivienda en AQ Cora sigue el proceso habitual de las promociones de AQ Acentor en Murcia: elección de la promoción, reserva, contrato de compraventa, seguimiento de la obra y entrega con escritura. La reserva bloquea el precio pactado durante el proceso previo a la compraventa.

Las personas interesadas en conocer los áticos de AQ Cora pueden solicitar información en la oficina de ventas de AQ Acentor en Murcia, situada en la plaza Brigada Paracaidista, 5, o llamar al teléfono gratuito 900 377 038. La oficina atiende de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y los sábados de 10:00 a 14:00.

Tipologías y disponibilidad consultadas en noviembre de 2026. La información puede variar durante la comercialización.