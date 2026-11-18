Seria advertencia del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impacto del endeudamiento de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses para financiar las inversiones en Inteligencia Artificial (IA). El BCE advierte que estas necesidades de financiación para la IA está empujando cada vez más a las empresas hacia estructuras opacas fuera de balance para financiarse. El BCE aprecia «paralelismos históricos» con las burbujas puntocom y de la hipotecas subprime.

En su último Informe de Estabilidad Financiera, los economistas del BCE apuntan que se espera que el gasto de capital acumulado por parte de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses alcance aproximadamente los 5,5 billones de dólares (5 billones de euros) para 2030, lo que implica unas necesidades totales cada año de inversión en IA de más del 3% del PIB de EEUU entre 2025 y 2032, «una cifra considerablemente superior a la financiación de otras grandes innovaciones en el pasado».

Advierten de que esta inversión en IA se concentra en gran medida en un pequeño grupo de empresas estadounidenses, incluyendo hiperescaladores y fabricantes de chips, y destacan que las primeras han empezado a registrar en 2026 flujos de caja libre negativos, por lo que recurren cada vez más a la financiación externa mediante capital propio y deuda.

En este sentido, además de la deuda proveniente de los mercados públicos y privados, advierten de que «las empresas recurren cada vez más a estructuras opacas fuera de balance» para financiar el desarrollo de la infraestructura de IA, complementando la emisión de deuda con otras fuentes de financiación basadas en los flujos de caja futuros previstos derivados de la monetización de la infraestructura de IA.

El BCE expone que las grandes empresas tecnológicas se comprometen contractualmente a utilizar la infraestructura de IA de los desarrolladores de centros de datos y los propietarios de chips avanzados, añadiendo que los flujos de caja futuros derivados de estos compromisos pueden ser utilizados por los propietarios de activos relacionados con la IA para obtener préstamos de entidades financieras como bancos, inversores en bonos o fondos de crédito privados.

«Estos compromisos de flujo de caja se asemejan a la deuda en términos económicos, pero no figuran como pasivos en los balances de las grandes empresas tecnológicas según las normas contables estadounidenses», advierte la institución, que estima que las grandes tecnológicas tenían compromisos fuera de balance de más de 4 billones de dólares (3,6 billones de euros) en el segundo trimestre de 2026, una cifra muy superior a sus pasivos en balance.

«La opacidad de la deuda relacionada con la IA se ve agravada por los vínculos circulares en forma de compromisos mutuos y participaciones interconectadas entre las empresas de la cadena de suministro de IA», añade el banco central en referencia a que las compras de chips por parte de las empresas relacionadas con la IA suelen ser financiadas por los propios fabricantes de microprocesadores, lo que contribuye a inflar los ingresos previstos de las partes.

Los hiperescaladores también están conectados a otras empresas del ecosistema de IA mediante préstamos y participaciones accionariales. Las ganancias por la revalorización de las participaciones de capital privado, especialmente en los laboratorios de IA, contribuyen cada vez más al crecimiento de los beneficios de los hiperescaladores.

«El rápido cambio hacia la financiación mediante deuda evoca paralelismos históricos con las burbujas de las puntocom y las hipotecas subprime, y podría generar efectos de contagio que afecten la estabilidad financiera de la zona euro», señalan los economistas del BCE, para quienes, incluso si la IA logra transformar con éxito la economía global, su auge impulsado por el crédito podría resultar en sobrecapacidad, mala asignación de capital y pérdidas crediticias para los inversores.