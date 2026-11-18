En plena campaña electoral, y en un contexto político marcado por la tensión y la incertidumbre, Pedro Sánchez ha decidido dar el salto a la prensa del corazón. El presidente del Gobierno ha concedido a la revista Lecturas una de sus entrevistas más personales, dejando en un segundo plano la política para mostrar su faceta más íntima y familiar. Un movimiento que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido y que, tal y como ha podido comprobar COOL a pie de calle, ha despertado opiniones encontradas. Y es que no son pocos los que cuestionan que, en un momento especialmente convulso para el país, el político no debería protagonizar este tipo de reportajes. Sin embargo, al margen de las críticas, lo cierto es que está siendo todo un éxito en ventas.

Así lo han confirmado a este periódico varios quiosqueros, que aseguran que el nuevo número de Lecturas se ha agotado en tan solo unas horas. «Ahora mismo solo me queda una en formato pequeño. Se han vendido todas. […] Ha venido gente de todo tipo. Porque aunque mayoritariamente ha sido un público más mayor, también se han acercado personas más jóvenes», señalaba uno de ellos.

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Desde otro punto de venta de la revista, aseguraban que Lecturas, en lo que llevaban de mañana, «se había vendido el doble de lo que se vende habitualmente esta revista». «Suelen venderse 10 a la semana, y hoy se han vendido 20. El doble y en una franja muy corta de tiempo. […] Me ha llamado la atención es que gente que normalmente no la compra, o no se acerca por el quiosco, pues se ha venido expresamente a cogerla», concluía. ¡Dale al play para verlo!