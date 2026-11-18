Pedro Sánchez ha decidido abrir las puertas de su intimidad. El presidente del Gobierno ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha hablado de su infancia, de su vida familiar y de aspectos personales que habitualmente mantiene alejados de la exposición pública. Una decisión que no ha estado exenta de polémica, especialmente en un momento en el que su figura política se encuentra bajo un intenso escrutinio y el PSOE atraviesa una etapa marcada por las polémicas y las investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción. En este contexto, la aparición de sus hijas en el relato sobre su esfera privada tampoco ha pasado desapercibida.

Sin embargo, más allá de sus declaraciones personales, hay un detalle de las fotografías que ha vuelto a llamar la atención: su conocida pulsera roja de siete nudos. Un accesorio que el presidente lleva luciendo desde hace tiempo y que, por su simbología, se asocia tradicionalmente con la protección frente a las energías negativas, la envidia y el temido mal de ojo.

La pulsera roja de siete nudos: ¿qué significa el amuleto de Pedro Sánchez?

No es una simple cuestión estética. El hilo rojo es uno de los amuletos de protección más reconocibles en distintas tradiciones espirituales y culturales. Su presencia se relaciona especialmente con la Cábala judía, aunque también existen versiones y creencias populares extendidas por diferentes países del Mediterráneo y otras partes del mundo.

La pulsera de siete nudos tiene un significado particular. El número siete ha estado históricamente vinculado a conceptos como la plenitud, el equilibrio, la renovación y la transformación espiritual. Cada uno de los nudos se interpreta simbólicamente como una intención de protección o como un deseo de bienestar, fortaleza y tranquilidad para quien lo lleva. Según estas creencias, el hilo rojo actuaría como una especie de escudo simbólico frente a la envidia, las malas intenciones y las energías negativas del entorno. De ahí que popularmente se relacione con la protección contra el mal de ojo.

También es habitual que este tipo de pulseras sean regalos cargados de afecto. En algunas tradiciones, se considera que su significado se refuerza cuando la coloca en la muñeca una persona que siente un cariño sincero por quien la recibe. Otro detalle interesante es la muñeca en la que se lleva. En determinadas corrientes de la Cábala se recomienda colocarla en la izquierda, considerada simbólicamente el lado receptor del cuerpo. Sin embargo, Sánchez luce habitualmente su pulsera en la muñeca derecha, un detalle que se aleja de esa recomendación tradicional.

Por supuesto, no existe ninguna evidencia de que estos amuletos tengan propiedades protectoras reales ni de que puedan influir en el destino político de quien los lleva. Su valor pertenece al terreno de las creencias y la simbología personal.

La meditación, su refugio frente a las críticas

La pulsera no es el único elemento que ha despertado curiosidad sobre las costumbres personales del presidente. En la entrevista con Lecturas, Sánchez también ha hablado de una práctica que, según sus propias palabras, le ayuda a gestionar la presión de su cargo: la meditación.

«La meditación me ayuda mucho a abstraerme de las críticas», ha confesado. Una declaración que cobra especial relevancia en un momento en el que el jefe del Ejecutivo se enfrenta a una considerable contestación política y mediática.

La meditación, una práctica milenaria vinculada a distintas tradiciones filosóficas y espirituales, se utiliza habitualmente para favorecer la concentración, cultivar la atención plena y gestionar el estrés. En el caso de Sánchez, parece haberse convertido en una herramienta para tomar distancia del ruido exterior y mantener cierta serenidad ante los cuestionamientos públicos.

Espiritualidad y política: el lado más personal del presidente

La combinación de una pulsera asociada a la protección energética y una práctica como la meditación dibuja una faceta menos conocida del presidente del Gobierno. Una imagen que contrasta con la exposición constante de su actividad institucional y con el clima de confrontación que rodea actualmente a la política española.

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La cuestión es que Sánchez ha elegido precisamente este momento para mostrar una versión más íntima de sí mismo. Mientras buena parte de la opinión pública reclama explicaciones sobre la actualidad política y las controversias que afectan a su partido, el presidente ha optado por hablar de recuerdos, familia y bienestar personal.

Entre los siete nudos de su pulsera roja y la meditación para abstraerse de las críticas, Pedro Sánchez deja ver algunos de sus recursos personales para afrontar la presión. Si el amuleto le acompaña como símbolo de protección y la meditación le permite encontrar cierta calma, lo que ninguna de las dos prácticas puede evitar es el escrutinio público al que está sometido por su responsabilidad como presidente del Gobierno.