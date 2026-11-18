Carlos Alcaraz ha vuelto a demostrar que cualquier detalle de su imagen pública puede despertar curiosidad, incluso cuando está lejos de la pista. El tenista murciano acaparó todas las miradas durante su estreno en las ATP Finals de Turín, aunque esta vez no fue únicamente por su contundente victoria frente a Frances Tiafoe. Después del encuentro, el número uno español apareció ante las cámaras con unas llamativas zapatillas de Nike que nada tenían que ver con el calzado que había utilizado durante el partido. Detrás de su diseño, de colores vivos y estética muy reconocible, se esconde una iniciativa solidaria vinculada a un hospital infantil estadounidense que ha conseguido recaudar más de 44 millones de euros desde su puesta en marcha en 2004.

Las zapatillas de Nike que ha lucido Carlos Alcaraz en Turín

La imagen de Carlos Alcaraz con estas zapatillas no pasó desapercibida. Después de imponerse al estadounidense Frances Tiafoe por un contundente 6-2 y 6-2, el tenista se cambió el calzado que había llevado durante el encuentro para atender a la entrevista posterior sobre la pista. Fue entonces cuando mostró unas Nike Doernbecher Freestyle, un modelo especial que destaca por sus llamativos colores y, sobre todo, por el proyecto solidario al que pertenece.

La elección no fue casual. Estas zapatillas forman parte de una colección muy particular que nace de la colaboración entre Nike y el Doernbecher Children’s Hospital, un centro pediátrico situado en Portland (Oregón), integrado en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (OHSU).

Aunque el murciano no ha participado en su creación, su aparición con este modelo ha contribuido a dar visibilidad a una iniciativa que lleva más de dos décadas en funcionamiento y que tiene a los niños hospitalizados como protagonistas.

Unas zapatillas diseñadas por pacientes de un hospital infantil

Lo que hace especiales a las Nike Doernbecher Freestyle es que sus diseños no parten exclusivamente de los equipos creativos de la firma deportiva. El proyecto ofrece cada año a seis jóvenes pacientes del hospital la posibilidad de trabajar junto a diseñadores voluntarios de Nike para crear sus propias zapatillas.

Son ellos quienes aportan las ideas, los colores y los elementos que quieren incorporar a cada modelo. De esta manera, cada par refleja los gustos, la personalidad y la creatividad de su creador. Una vez finalizado el proceso, los diseños se presentan en una colección especial que posteriormente llega al público a través de su comercialización.

Las zapatillas que ha lucido Alcaraz pertenecen precisamente a la edición presentada en 2025. En concreto, su diseño corresponde a Sergio Cano Márquez, uno de los seis jóvenes que participaron en aquella convocatoria.

Más de 44 millones de euros recaudados desde 2004

Pero si hay una cifra que explica la importancia de esta colaboración, es la de su recaudación. Desde que Nike y el Doernbecher Children’s Hospital pusieron en marcha el programa en 2004, la iniciativa ha conseguido superar los 49 millones de dólares, más de 44 millones de euros, según los datos difundidos por la compañía.

Los ingresos obtenidos a través de las distintas colecciones se destinan a apoyar la actividad del centro hospitalario, que atiende a niños y adolescentes. Por tanto, no se trata simplemente de una edición limitada de zapatillas ni de una colaboración comercial más, sino de un proyecto que utiliza el diseño y la industria de la moda deportiva para contribuir a la financiación de un hospital infantil.

El gesto de Alcaraz después de ganar a Tiafoe

La aparición con estas zapatillas se produjo en un momento especialmente visible para el tenista español. Alcaraz había comenzado su participación en las ATP Finals de Turín con una victoria ante Frances Tiafoe, al que superó en dos sets sin demasiadas dificultades.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el cambio de calzado antes de atender a los medios permitió que las Nike Doernbecher Freestyle se convirtieran en uno de los detalles más comentados de su estreno.