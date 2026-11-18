La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, regresan algunas de las citas más esperadas del calendario social y de moda de Madrid. Una de ellas lleva el sello inconfundible de Carmen Lomana, que vuelve a abrir las puertas de su particular armario para celebrar una nueva edición de su mercadillo benéfico. Una iniciativa que se ha convertido en toda una tradición y que reúne cada año a amantes de la moda, seguidoras de la socialité y coleccionistas en busca de piezas especiales de grandes firmas internacionales. Durante cuatro días, los visitantes tendrán la oportunidad de hacerse con prendas y complementos de lujo procedentes de su colección personal, al tiempo que colaboran con una causa solidaria. Una combinación de moda, exclusividad y solidaridad que vuelve a convertirse en uno de los planes más atractivos de la temporada prenavideña.

Cuándo y dónde se celebra el mercadillo benéfico de Carmen Lomana

La nueva edición del mercadillo solidario de Carmen Lomana tendrá lugar del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre en Madrid. El espacio elegido para esta ocasión es Neolith Living Gallery, situado en el número 6 de la calle Padilla, donde se podrá acudir durante cuatro jornadas consecutivas en horario de 11:00 a 20:00 horas.

La propia Lomana ha sido la encargada de anunciar la convocatoria a través de sus redes sociales, donde ha animado a sus seguidores a acercarse y participar en esta iniciativa. «Os espero a todos por una buena causa», ha escrito en Instagram, dejando claro que el objetivo del encuentro va mucho más allá de encontrar una buena oportunidad de compra.

Como viene siendo habitual, la recaudación obtenida con la venta de las prendas de su armario se destinará a fines solidarios. Una fórmula con la que la socialité consigue dar una segunda vida a algunas de las piezas de su vestidor y, al mismo tiempo, contribuir a ayudar a quienes más lo necesitan.

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Chanel, Dior y Valentino: las grandes firmas que se esconden en su armario

Uno de los principales atractivos de esta cita es, sin duda, la selección de prendas y complementos que Carmen Lomana pone a disposición de los visitantes. Su conocido gusto por la moda y su afición por las grandes casas de lujo convierten el mercadillo en una oportunidad para encontrar auténticos tesoros de firmas internacionales.

Entre las marcas que ha adelantado la propia protagonista se encuentran nombres tan reconocidos como Dior, Chanel, Dolce & Gabbana y Valentino, además de otras muchas firmas. Diseñadores que forman parte del universo de la moda de lujo y que tienen un protagonismo habitual en el vestidor de Lomana.

La propuesta permite acercarse a piezas de grandes diseñadores sin necesidad de acudir a las boutiques tradicionales. Además de prendas de vestir, el mercadillo también suele despertar el interés de quienes buscan joyas y complementos vintage, objetos que pueden resultar especialmente atractivos para los aficionados a la moda y a las colecciones con historia.

Otro de los aspectos que explican el éxito de esta convocatoria son los precios. Según ha explicado Carmen Lomana, los asistentes podrán encontrar piezas a precios muy atractivos, algo que amplía las posibilidades de quienes quieren incorporar una prenda de lujo a su armario sin realizar el desembolso habitual que supone comprarla nueva.

Una tradición solidaria que ya es una cita imprescindible de noviembre

El mercadillo de Carmen Lomana se ha consolidado con el paso de los años como uno de los acontecimientos más reconocibles de la temporada navideña madrileña. Su celebración marca, de alguna manera, el inicio de una época en la que las compras, los encuentros sociales y las iniciativas benéficas empiezan a ocupar un lugar destacado en la agenda.

Para Lomana, organizar este encuentro supone también un importante esfuerzo personal, especialmente por el trabajo que implica seleccionar y preparar las piezas de su propio armario. Así lo ha reconocido en sus redes sociales, donde ha explicado que, aunque requiere dedicación, es una iniciativa que merece la pena por la posibilidad de ayudar y encontrarse con sus seguidoras.

«Es un gran esfuerzo pero merece la pena. Un momento de encuentro con muchas de mis seguidoras y con lo que se recaude poder ayudar. Gracias por vuestra lealtad desde hace muchos años», ha compartido.