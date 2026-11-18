Todo era rosa ante Medvedev hasta que se tiñó de oscuridad. Tras la rotura del segundo set, Alcaraz se llevó la mano al muslo y pidió tiempo médico antes de regresar a pista. El tenista inició entonces el protocolo para recuperar energía cuanto antes. Se tomó el gel y esperó a que el médico aplicara el vendaje. Aparatoso vendaje, dicho sea de paso. El sanitario no escatimó en gasa médica. Le preguntó si estaba muy apretado y Carlos, después de probarse, dio por válido el tratamiento. Saltó a pista de nuevo y abrochó el partido con menos ritmo.

El tenista expresó tranquilidad ante la preocupación existente. «Menos mal que iba break arriba y me ha permitido estar más calmado y aceptar la situación. Después he intentado jugar relajado y con tranquilidad. No cambié mi juego, simplemente fui con más precaución. No me preocupa mucho. Confío en mi equipo. Tengo un día y medio por delante que va a ser importante. A ver estos días, pero realmente creo que lo voy a poder estar a un buen nivel en el siguiente partido», dijo Alcaraz a los medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO.

Situación similar a la ocurrida el año pasado, cuando también sufrió problemas musculares en las ATP Finals antes de la Copa Davis. «No fue la misma exactamente. No por la experiencia simplemente el año pasado, sino que son los momentos por los que ya he pasado en mi carrera. Como he dicho muchas veces, voy conociendo mi cuerpo y lo que necesito para afrontar ciertos momentos. Así que la experiencia de haber pasado por este tipo de situaciones más de una vez son las que me hacen lidiar y saber cómo debo hacer las cosas, tanto en el partido como una vez acabado», añadió el murciano.

En la memoria todavía vive lo ocurrido el curso pasado con el doblete de torneos. Alcaraz también sufrió molestias musculares en las ATP Finals y no disputó la Davis. Claro que el problema vino en la final y a los tres días debutaba España. Apenas tuvo margen de recuperación. Este jueves descansa y se enfrentará el viernes a Cobolli con la clasificación a semifinales prácticamente asegurada. Contrarreloj para recuperar la forma de Alcaraz, que cerró el partido con menos ritmo.

Cabe recordar que Alcaraz ha entrenado y jugado sus dos partidos en las ATP Finals con un estabilizador rotuliano, más por precaución que por preocupación. Se debe a la gran cantidad de partidos que lleva en tan poco tiempo. Disputó y ganó cinco en Viena y otros cinco en París en apenas dos semanas. Y ahora suma dos partidos en tres días en Turín. Mejor prevenir que curar.