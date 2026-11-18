Disciplina, precisión y confianza. La hípica es un deporte único en su especie y se encuentra en un momento de gran crecimiento de cara al público. OKDIARIO ha tenido la oportunidad de entrevistar al jinete de salto de obstáculos Luis Márquez, flamante bicampeón en el pasado Longines Global Champions Tour de Madrid. El español está listo para competir en la Mutua Madrid Horse Week, que se celebrará del 26 al 29 de noviembre en IFEMA Madrid. Junto a este periódico repasa algunos de los aspectos más importantes de su disciplina.

Pregunta: La visibilidad es un factor esencial para cualquier deporte. ¿En qué nivel considera que se encuentra actualmente la hípica de cara a la conexión y cercanía con el público?.

Respuesta: Bueno, creo que está creciendo cada vez más. Por ejemplo, ahora mismo para el Madrid Horse Week hay publicidad por todos lados de los autobuses, en todos los centros comerciales. Poco a poco se está consiguiendo una gran visibilidad y y eso conlleva que cada vez haya un mayor número de espectadores en los concursos de de equitación.

Por ejemplo, en en la Global Champions Tour que tuve la fortuna de ganar, había un público increíble, creo que eran como 15 o 20.000 personas viendo el espectáculo y la verdad que eso motiva. Además, hay un gran número de marcas que están apostando por ser de grandes marcas de lujo y de tan lujo de todos los sectores que están apostando por este sector.

P: La hípica siempre ha tenido que convivir con el estereotipo de que es «un deporte para ricos». ¿Hasta qué punto es cierta o falsa esta concepción?

R: Es cierto que para empezar no es un deporte nada caro. Porque los comienzos, por ejemplo, vienes al club donde yo estoy ahora mismo, que es el Club Hípico las Cadenas, y dar una clase de hípica son 25 euros, con caballo puesto y una hora de clase, que al final es lo que puede cobrar un profesor de tenis.

Ahora, hay que reconocer que la introducción a la competición ya sí que requiere un poder adquisitivo más alto. Por ejemplo, un alumno que está compitiendo con su primer caballo, pues te empiezas a desembolsar unos 8.000 o 9.000 euros. Luego, lo caro muchas veces no es la compra del caballo, lo que se puede hacer duro es el mantenimiento, que se puede convertir en unos 1.000 euros de gastos mensuales que no todo el mundo se puede permitir.

P: Usted tiene la suerte de contar con apoyos y patrocinadores como Clínicas Dorsia. ¿Es necesario tener este tipo de respaldos para competir?

R: A nivel profesional es necesario porque hay muchos gastos y todo tiene que estar medido al detalle. Gracias a ellos voy a poder competir en la Madrid Horse Week y les estoy tremendamente agradecidos por confiar en mí para este proyecto. Por ejemplo, la yegua que voy a llevar este fin de semana que viene, es una yegua que vino a mi cuadra con 6 años y la hemos formado. Además, el año siguiente tuvo un parón debido a un cólico y la tuve parada 8 meses, al final trabajamos con seres vivos.

En esos momentos estás muy cerca de ellos. Cuando pasas tanto con el caballo, creas vínculos y los caballos te hacen feliz y tú les intentas hacer felices a ellos haciéndoles el trabajo más fácil, pero tienes que poder permitírtelo.

P: ¿Cuánto dinero y tiempo cuesta formar a un caballo para que pueda rendir a nivel profesional?

R: En tiempo todos los días. Al final los caballos comen, cenan y desayunan todos los días. No es lo mismo que un coche que lo dejas aparcado en el garaje y te olvidas hasta el día siguiente. Al final aquí hay que tener un animal contento, que salga de la cuadra varias veces al día.

Respecto a cuánto tardamos en formarlos, nosotros compramos, al menos en mi caso, caballos de 4 y 5 años y se empiezan a asomar al nivel top sobre los 9 años, por lo que es un proceso bastante largo. Eh, muchos caballos se venden por el camino porque también necesitamos mantener nuestra infraestructura porque efectivamente es caro.

Un caballo al principio, los primeros años, pues te puede costar una media de unos 15 a 20.000 euros por temporada y y luego al más alto nivel, pues las cifras ya se multiplican, pero eso yo creo que ocurre en todos los sectores.

P: ¿En qué punto de su carrera considera que está ahora mismo?

R: Bueno, al final es un deporte realmente donde nosotros lo que dependemos es del caballo que tenemos en esos momentos. Los profesionales siempre intentamos tener un número amplio de caballos jóvenes para que lleguen a lo más alto y poder ir creciendo para llegar al máximo nivel. A día de hoy creo que estoy en un buen nivel, no estoy a nivel top top todavía. ¿Que es un sueño?, sí, pero bueno, muy poco a poco y vamos cumpliendo pequeños objetivos que este año se han ido cumpliendo.

P: La importancia del caballo en la hípica resulta similar a la dependencia de los pilotos sobre su monoplaza en la Fórmula 1. ¿Diría que son deportes comparables?

R: Sí, totalmente. A nivel profesional es como nosotros lo vivimos, como Fernando Alonso. Todo el mundo o gran parte de los pilotos de Fórmula 1 piensan que son el mejor del mundo. Al final, cuando estás en alto nivel, siempre hay un jinete que está destacando porque es verdad que tiene el caballo más especial. En la élite, el jinete influye para mí parecer un 20%, a nivel amateur te ayuda muchísimo, pero a nivel profesional el caballo es un 80%.

P: Ha destacado que España está haciendo un gran trabajo con la visibilidad de los jinetes. ¿Qué considera que falta a día de hoy para que su disciplina siga evolucionando?

R: Sí que es verdad que en España no se tiene una cultura del caballo. Se tiene con el caballo español de toda la vida que es bastante famoso, pero se ha utilizado más para la doma clásica o para alta escuela. El caballo de deporte se ha ido produciendo mucho más tarde aquí en España y no podemos compararnos, por ejemplo, con países como Francia, Holanda y o Irlanda que llevan criando toda la vida. El volumen de es muchísimo más grande que el nuestro.

P: ¿Qué le diría a una persona que está pensando en iniciarse en la hípica?

R: Yo siempre se lo digo siempre a mis alumnos, es un deporte que gracias a Dios es muy bonito, porque lo puedes practicar hasta una edad muy longeva. Incluso hay algunos padres que compiten con su hijos porque es muy familiar. Se puede crear un buen ambiente de amigos, de un deporte sano y sobre todo creo que es un deporte que transmite mucha disciplina, especialmente cuando eres pequeño.

Al final es una responsabilidad venir todos los días, cuidar tu caballo. No es una moto que la dejas aparcada en en el garaje. Tienes que estar todos los días constantemente para mantenerlo. Mi mensaje es que es un deporte que invitaría a probar, ya que engancha mucho, debido a que a la gente le cuesta aprender, y eso les mantiene enganchados y con ganas de mejorar, por que aunque parezca sencillo por que ves a los profesionales no lo es.