«Necesitamos 700.000 trabajadores pero no llegamos a los jóvenes», alerta la Construcción antes de su gran cita en IFEMA

IFEMA Madrid ultima una de sus grandes cita del año. Del 10 al 13 de noviembre acogerá la Semana Internacional de la Construcción, el proyecto que integra cuatro ferias en una -CONSTRUTEC, VETECO, SMART DOORS y PISCIMAD- con más de 500 empresas expositoras y 43.000 metros cuadrados de exposición. Un encuentro que llega en plena tormenta perfecta para el sector.

En ese contexto, OKDIARIO ha celebrado este lunes un nuevo desayuno informativo sobre construcción, con tres miembros del Comité Organizador del mencionado evento: Luis Rodulfo, presidente de CEPCO (Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción); Mariano Sanz, secretario general de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción); y Alfredo Díaz-Araque, director gerente de APCE España (Asociación de Promotores Constructores de España).

Los datos que han puesto sobre la mesa son demoledores: España necesita al menos 220.000 viviendas al año y sólo hace la mitad, el coste de construir ha subido un 30%, faltan 700.000 trabajadores y solo el 4% de lo que se construye se hace en fábrica.

Durante la celebración de la mesa de debate, Mariano Sanz, secretario general de la CNC, ha sido muy gráfico sobre por qué no se están construyendo tantas viviendas como se necesitan: «Pasamos de casi 2,5 millones de trabajadores en 2008 a 1,2 en 2009. Ahora no hemos llegado al millón y medio. Estamos a más de un millón de donde estábamos y necesitamos incorporar 700.000 trabajadores más para poder hacer todo lo que hay que hacer».

Sanz ha defendido el perfil real del sector: «En España el 98,5% de las empresas constructoras tienen menos de diez trabajadores. Cuando se toman decisiones se piensa en las grandes cotizadas y no en la inmensa mayoría, que son empresas familiares».

Tramitación lenta y un 25% de impuestos

Alfredo Díaz-Araque, director gerente de APCE, por su lado, ha puesto el foco en el suelo: «Desde que se empieza a promover hasta que el edificio está finalizado hablamos de 15 o 20 años si cuentas el desarrollo del suelo. Tenemos que reducir la tramitación a la mitad».

Díaz-Araque ha recordado que el suelo que Sareb ha traspasado a Casa 47 -con capacidad para 55.000 viviendas- «está en poblaciones muy pequeñas, pocas viviendas, donde no está la presión. La presión está en las grandes ciudades y costa».

Con todo ello, ha calificado la Ley del Suelo como «una oportunidad perdida. Hubiera traído seguridad jurídica para todos. No es una ley para promotores, el beneficiario son los ciudadanos»: «El 30% del precio de la casa son impuestos y el IVA expulsa de las ayudas». El consenso ha sido total en el debate en lo que respecta al coste fiscal.

Los participantes en el debate han aclarado que sumando todos los impuestos que se pagan por el camino, estos repercuten entre un 25 o un 30% del coste final de la vivienda. La propuesta: bajar ese 30% a un 15%.

El «sin IVA» del sector de la construcción

Luis Rodulfo, presidente de CEPCO ha apuntado concretamente al IVA: «El IVA tiene dos mecanismos dañinos. La pregunta de «¿con o sin IVA?» sumerge la economía y ahuyenta al posible inquilino. Un 21% en materiales y mano de obra en rehabilitación hace que la gente no pida ayudas europeas para no tener líos con el IVA», lamentaba.

Rodulfo también ha recordado el impacto desde 2008: «Han desaparecido 13.000 empresas fabricantes de productos de construcción. Teníamos 600.000 trabajadores en industria. Pero los legisladores, aceptando la buena voluntad que pienso que tienen, desconocen el impacto de lo que legislan en el BOE».

«Cuando se pide que la pyme de cuatro empleados tenga un director de digitalización, otro de sostenibilidad, otro de calidad… en una pyme de cuatro personas no cabe tanta dirección», ha ironizado.

Y sobre la falta de VPO, Díaz-Araque ha sido crítico con los estándares que se han implantado en la vivienda social y que encarecen las promociones:

«Estamos convirtiendo las viviendas de protección o asequibles con unos estándares de servicios que están al nivel de cualquier promoción con piscina, pista de pádel y portero 24 horas. Son costes de comunidad que al final hay que pagar. Una buena vivienda no necesita todo eso».

Un escaparate en IFEMA del 10 al 13

Todos han coincidido en que la Semana Internacional de la Construcción será el punto de encuentro para buscar soluciones. Con Colombia como País Invitado, Barcelona como Ciudad Invitada y Navarra como Comunidad Invitada, el II Congreso (del 10 al 12 en el pabellón 7, con Alimarket) abordará vivienda, industrialización y transformación empresarial.

Como ha resumido Mariano Sanz (CNC), quizás conociendo de cerca el sector muchos jóvenes se animarían a crecer dentro de él: «Venid a probarlo. El mensaje tiene que ser positivo. No nos podemos quedar con la imagen del trabajador con un pañuelo de cuatro nudos en la cabeza. El que ahora toca la construcción por primera vez, se queda».