El gasto en pensiones alcanzó los 14.540 millones de euros en octubre, un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cantidad permitió pagar 10,6 millones de prestaciones a cerca de 9,6 millones de pensionistas. La pensión media del sistema se situó en 1.376,1 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanzó los 1.577,6 euros.

Sin embargo, existen importantes diferencias según el régimen de cotización: los autónomos percibieron una media de 1.063,5 euros, frente a los 3.006,1 euros de los jubilados de la minería del carbón. Además, la edad media de jubilación ha aumentado hasta los 65,4 años, impulsada, entre otros factores, por el incremento de las jubilaciones demoradas.

Niño Becerra advierte sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones

En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra ha cuestionado tanto el funcionamiento del modelo actual como la teoría que defiende que es necesario aumentar la población para garantizar el pago de las prestaciones en el futuro. «Las pensiones, tal y como las conocemos, no se aguantan. Las tesis que dicen que hace falta más población para sostener las pensiones son falsas porque la tecnología va a ir por delante. Tanto es así que ya hay en Estados Unidos un movimiento de economistas, ingenieros, sociólogos que apuntan a que la inteligencia artificial debería pagar impuestos», advierte en el podcast «Tengo un Plan».

Bajo su punto de vista, el avance de la automatización permitirá incrementar la producción utilizando cada vez menos horas de trabajo humano. Una transformación que podría tener consecuencias directas sobre el mercado laboral, con posibles despidos y reducciones de jornada que repercutirían en los ingresos de los trabajadores.

«La IA debería pagar impuestos por las horas de trabajo humano que ahorran y por el mayor valor que generan. Si una IA en teoría sustituye a tres personas, en realidad es cierto que las sustituye, pero produce más que las tres personas, con lo cual tendría que pagar por las personas que sustituye más el incremento de producción que genera», sostiene.

El principal inconveniente de este escenario, según explica Niño Becerra en el podcast, es que una reducción de las horas trabajadas también implicaría una disminución de los salarios, las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de impuestos.

Esta situación añadiría todavía más presión a un sistema que se financia fundamentalmente mediante las aportaciones de empresas y trabajadores para hacer frente al pago de las pensiones contributivas. Por esta razón, el economista pone en duda que la respuesta al envejecimiento de la población pase únicamente por aumentar el número de habitantes.

«Las tesis estas que dicen que hace falta más población para sostener las pensiones son falsas porque la tecnología va a ir por delante. Decir que hace falta más población puedes justificarlo desde un punto de vista ideológico o religioso, pero económico desde luego no. Hace falta productividad, y para eso hacen falta mejores profesionales e inversión, inversión e inversión», defiende.

Asimismo, critica el modelo productivo de España, que considera excesivamente vinculado a sectores como el turismo, la hostelería, la restauración y el comercio. Actividades que, en su opinión, no permiten generar el suficiente valor añadido para garantizar el crecimiento económico a largo plazo.

El economista considera que se debería abandonar progresivamente un modelo que basa buena parte de su crecimiento en tener más trabajadores. En su lugar, defiende una transformación que permita generar más riqueza a través de la productividad, la formación y la inversión en actividades de mayor valor económico.

En relación con esta cuestión, también ha señalado una diferencia entre el nivel de formación de los españoles que se marchan al extranjero y el de quienes llegan al país. Según los datos que expuso durante la entrevista, el 65% de los españoles que emigran cuenta con al menos un título universitario, mientras que ese porcentaje se sitúa en el 16% entre las personas que llegan a España.

«En mi opinión el problema de las pensiones en España (si: problema) es de ingresos, no de gastos. El problema reside en la insuficiencia de ingresos. La insuficiencia de ingresos proviene de que el dinero que ‘entra’ en la Seguridad Social no es suficiente. Quienes cotizan pagan las pensiones de quienes las perciben, y las generaciones siguientes pagarán las de quienes ahora cotizan», concluye.

España cuenta actualmente con una media de 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, mientras que el número de pensionistas se aproxima a los 9,5 millones. Esto supone que hay aproximadamente 2,37 trabajadores cotizando por cada pensionista, una ratio que ha mejorado notablemente durante la última década. Sin embargo, esta evolución podría cambiar en los próximos años debido al envejecimiento de la población.

La jubilación de la generación del baby boom aumentará significativamente el número de beneficiarios y pondrá a prueba la sostenibilidad del sistema. Además, existen importantes diferencias territoriales, con provincias como Orense o Zamora mucho más envejecidas que Baleares o Madrid.