Malas noticias para quienes sueñan con retirarse antes: «Va a ser imposible jubilarse antes de los 60»

Según las Proyecciones de población 2026-2076 del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se mantienen las tendencias demográficas actuales, España ganaría más de cuatro millones de habitantes durante los próximos 15 años. Al mismo tiempo, las personas de 65 años o más, que actualmente representan el 21,1% del total, llegarían a suponer el 30,9% en 2076. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, con un crecimiento relativo del 16,4%, y las Islas Baleares, con un 16,2%, registrarían los mayores aumentos de población en los próximos 15 años, mientras que Extremadura, con un descenso del 4,5%, y el Principado de Asturias, con una caída del 1,6%, experimentarían las mayores reducciones.

En este contexto, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y creador de contenido en YouTube, asegura que «es muy difícil que un trabajador llegue a los 67 años en plena capacidad al ritmo que hoy día se exige». Para ejemplificarlo, ha relatado el caso de una trabajadora: «Hace unos días me llamó una compañera que tenía 65 años y medio y que estaba agotada laboralmente y quería saber cuándo podría jubilarse», explica. Sin embargo, tras comprobar su vida laboral, observó que la mujer solo había cotizado 25 años y, por ende, «la única opción que le queda es aguantar a duras penas hasta los 66 y 8 meses».

Aumento en la edad de jubilación

En la misma línea, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, considera que una parte del problema está relacionado con las expectativas que mantienen los propios trabajadores. «La gente quiere dejar de trabajar con 55 o 57 años, pero eso no es posible», advierte.

Bernardos señala que el deseo de adelantar todo lo posible la jubilación es habitual incluso entre personas que todavía se encuentran a varios años de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. «Gente que tiene 55 o 56 años me dice que está harta de trabajar y quiere jubilarse», explica. Ante el avance del envejecimiento de la población, considera que retrasar la jubilación será una consecuencia difícil de evitar. «Nos vamos acercando a 2040 y no hay más remedio que jubilarse más tarde», sostiene.

Evolución en España

La evolución de la edad de jubilación en España ha sido progresiva y está directamente relacionada con el número de años cotizados. En 2013, quienes habían cotizado 35 años y 3 meses o más podían jubilarse a los 65 años, mientras que quienes no alcanzaban ese periodo debían esperar hasta los 65 años y 1 mes.

Durante los años siguientes, el periodo de cotización necesario para poder jubilarse a los 65 años fue aumentando de manera gradual. En 2014 eran necesarios 35 años y 6 meses, en 2015 se elevó a 35 años y 9 meses y en 2016 alcanzó los 36 años. La tendencia continuó en los años posteriores. En 2019, para jubilarse a los 65 años eran necesarios 36 años y 9 meses cotizados, mientras que quienes tenían trayectorias laborales más cortas debían esperar hasta los 65 años y 8 meses. En 2020, el requisito llegó a los 37 años y la edad para el resto se situó en 65 años y 10 meses.

En 2021 se produjo otro incremento: eran necesarios 37 años y 3 meses cotizados para poder jubilarse a los 65 años, mientras que quienes no alcanzaban ese periodo debían esperar hasta los 66 años. En 2022, el requisito pasó a 37 años y 6 meses y la edad para el resto aumentó hasta los 66 años y 2 meses. Durante 2023 y 2024 la evolución continuó en la misma dirección. En 2023 se exigían 37 años y 9 meses para jubilarse a los 65 años, mientras que el resto debía esperar hasta los 66 años y 4 meses. En 2024, el periodo de cotización necesario alcanzó los 38 años y la edad para quienes no llegaban a esa cifra se situó en 66 años y 6 meses.

En 2025 y 2026, el requisito para acceder a la jubilación a los 65 años se establece en 38 años y 3 meses cotizados o más. Para quienes hayan cotizado menos tiempo, la edad ordinaria continúa aumentando y en 2026 alcanza los 66 años y 10 meses. Finalmente, a partir de 2027, serán necesarios al menos 38 años y 6 meses cotizados para poder jubilarse a los 65 años. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 67 años.

Consecuencias para la salud

Aunque el estado de salud está condicionado por distintos factores, entre ellos los hábitos de vida, la genética y la medicina preventiva, un estudio de la Universidad de Stanford publicado en 2024 encontró que entre los 40 y los 60 años se producen importantes cambios en el organismo que pueden incrementar la vulnerabilidad y la fragilidad frente a problemas cardiovasculares, musculoesqueléticos y relacionados con la movilidad, además de determinadas alteraciones cognitivas.

En esta misma línea, una investigación realizada por la Universidad de Mannheim y la Universidad Pompeu Fabra concluye que retrasar un año la salida del mercado laboral incrementa de forma significativa el riesgo de fallecer entre los 60 y los 69 años. Los investigadores también calculan que, tomando como referencia el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, un incremento de 0,46 años en la edad de fallecimiento supone una pérdida social estimada en 8.564 euros por persona.