Demetrio Carceller Arce recibe el Premio de Oro Eduardo Barrachina 2026

La Cámara de Comercio de España en el Reino Unido ha concedido su Premio de Oro Eduardo Barrachina (Eduardo Barrachina Golden Award) 2026 a Damm, grupo cervecero internacional. El galardón fue recogido por Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm, durante una recepción celebrada en la Residencia de la Embajadora de España en Londres.

Fundada en 1876, Damm ha pasado de ser una cervecera mediterránea local a convertirse en uno de los grupos de bebidas internacionales españoles más reconocidos. Su marca insignia, Estrella Damm, se ha convertido en sinónimo de la cultura y la gastronomía mediterráneas, con un fuerte crecimiento en los mercados internacionales y una presencia especialmente destacada en el sector de la hostelería británico. Hoy, el Reino Unido es uno de los mercados más importantes de Damm fuera de España y representa una parte significativa de su negocio internacional.

Un hito clave en la trayectoria de Damm en el Reino Unido ha sido la reciente inversión estratégica de 70 millones de libras para modernizar su fábrica Eagle Brewery, en Bedford. Adquirida en 2022, la cervecera es hoy una planta de producción de última generación, con una capacidad considerablemente mayor, lo que refuerza el compromiso a largo plazo de Damm con el Reino Unido como uno de sus mercados internacionales clave. La inversión también ha contribuido a impulsar el crecimiento económico local, generando un 300 % más de empleo nuevo desde 2022, y a lograr importantes avances en sostenibilidad gracias a la reducción de las emisiones del transporte y a unos procesos de producción más eficientes.

El Premio de Oro Eduardo Barrachina sigue siendo uno de los principales eventos corporativos de la Cámara y reconoce los logros sobresalientes de una empresa española que opera en el mercado británico. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran FCC (2025), Indra (2024), RIU Hotels (2023) y Navantia (2022).

La embajadora de España en el Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga, ejerció de anfitriona del acto en su residencia de Londres y dio la bienvenida institucional, antes de felicitar a Damm por este reconocimiento.

«Ciento cincuenta años después, en este mismo 2026 que ahora despedimos, Damm celebra ese aniversario como una de las marcas españolas más reconocidas en el mundo, presente en más de ciento treinta países y fiel, generación tras generación, a los valores de calidad y autenticidad que marcaron sus inicios».

«Este premio lleva el nombre de un hombre que dedicó gran parte de su vida a tender puentes entre España y el Reino Unido: Eduardo Barrachina, que presidió esta Cámara durante casi siete años y a quien muchos de ustedes conocieron, admiraron y quisieron. Su entrega, su cercanía y su fe en la fortaleza de la relación bilateral siguen presentes cada vez que esta Cámara se reúne para rendir homenaje a quienes, como él, eligen tender puentes en lugar de levantar muros. Esta noche es para él».

A continuación, Juan Carlos Machuca, presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, dio la bienvenida a los invitados en nombre de la Cámara. Machuca se dirigió a los asistentes con cálidas palabras y subrayó la importancia del galardón y el compromiso de Damm con el mercado británico:

«Damm se ha convertido en una empresa verdaderamente internacional que no solo sigue creciendo, sino que mantiene un profundo compromiso con las personas y con la sociedad; lo que Demetrio Carceller denomina “humanismo práctico”».

«Quisiera destacar también que la decisión de Damm de establecer una de sus operaciones en Bedford, una zona situada fuera del Gran Londres, está suponiendo una valiosa contribución a la economía local, ayudando a revitalizar la zona y a crear nuevas oportunidades de empleo».

Machuca invitó entonces a Demetrio Carceller Arce a recoger el premio. La presencia de Carceller Arce, destacado líder de la comunidad empresarial internacional, puso de relieve el prestigio del galardón y el importante papel de Damm en el mercado británico. Al recibirlo, Carceller Arce afirmó:

«Nuestro mayor logro en el Reino Unido es la confianza que nos han otorgado los consumidores, los distribuidores, los propietarios de pubs, los clientes y todos aquellos que han decidido compartir este camino con nosotros. Por eso adquirimos Eagle Brewery en Bedford: para elaborar cerveza aquí, invertir aquí y crear empleo aquí, en un país en el que queríamos invertir, crecer y construir un futuro a largo plazo».

«En cuanto a la reciente adquisición de Old Speckled Hen, una marca británica por excelencia, creemos que cuanto más global es una empresa, mayor es su responsabilidad de proteger aquello que hace único a cada lugar. Preservar una marca tan profundamente arraigada en la tradición cervecera británica es, para nosotros, un honor y una responsabilidad».