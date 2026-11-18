La decepción aparece sin avisar en nuestras frenéticas vidas. En ocasiones la tenemos tan interiorizada que pasamos por alto su presencia, pero forma parte de cualquier camino que merece la pena.

Son las expectativas no cumplidas, los errores y las dificultades los que producen esa decepción que a veces nos cuesta aceptar. Un antiguo proverbio africano expone a través de diez sútiles palabras cómo cambia nuestra manera de entender los momentos complicados: «Quien quiera la lluvia, también tiene que aceptar el barro».

Esto significa que no podemos aspirar a disfrutar de las cosas buenas de la vida sin aceptar las dificultades que pueden acompañarlas. La lluvia es necesaria para que la tierra dé sus frutos, los campos florezcan y la naturaleza siga su curso. Y cuando cesa, también transforma los caminos en superficies embarradas y avanzar en ese lodo siempre se complica.

La dificultad como algo positivo

Uno de los grandes errores que cometemos es perseguir una vida perfecta. Nos acostumbramos a pensar que cuando algo sale mal significa que estamos siguiendo el camino equivocado, pero las dificultades no siempre son una señal para detenerse porque son una parte inevitable del crecimiento y aprendizaje.

Las tres claves para solventar la frustración

Además, recuerda que cada decisión tiene consecuencias y que no podemos quedarnos sólo con la parte agradable de nuestras decisiones. Es en este preciso momento cuando la paciencia, perseverancia y capacidad de adaptación aparecen para ayudar a solventar la frustración.

Aceptar el barro como un reto que forma parte de la experiencia y vivencia humana es el primer paso para avanzar con mayor madurez y gestionar mejor las situaciones inesperadas.

Una lección para aplicar en la actualidad

Este proverbio centra su mensaje en la búsqueda de una felicidad sin obstáculos porque a veces lo que más deseamos exige atravesar momentos complejos antes de lograrlo.

Por lo tanto, la próxima vez que aparezca la decepción improvisada, es importante recordar que no siempre podemos elegir cuándo llueve, pero sí podemos decidir cómo caminar cuando, sin haberlo elegido, el lodo pesa.