Llevamos cinco días de campaña y los principales partidos políticos ya han puesto casi todas sus cartas sobre la mesa. A tan solo 11 días para que los españoles acudan a las urnas para decidir el futuro del país para los cuatro próximos años, los candidatos a La Moncloa ya han anunciado sus principales medidas para conseguir el voto ciudadano.

Los programas electorales ya han sido publicados, siendo el del PSOE el que más controversia ha generado con las nuevas medidas de cara a la próxima candidatura, como el descenso de la edad para votar a los 16 años o la ampliación de permisos parentales para el cuidado de hijos menores de 8 años. Estas reformas son compartidas también por Frente Amplio y que ha propuesto Sumar durante los últimos tiempos, rechazadas por un PSOE que no las apoyaba. Ahora, las incluye en su programa.

Vicente Vallés apunta que Sánchez se acerca a la ultraizquierda

El presentador de Antena 3 Noticias dio su punto de vista sobre la nueva estrategia del líder del Ejecutivo en su editorial diario de cierre del informativo: «Pedro Sánchez es, sin duda, el candidato de la izquierda. Pero ahora quiere ser también el candidato de la extrema izquierda».

«Sánchez quiere ser el candidato de la extrema izquierda»

El periodista manifestó que «el PSOE se ha lanzado a por los votantes de extrema izquierda» en estos primeros días de campaña electoral y aseguró que esto «amenaza las posibilidades del Frente Amplio», la nueva formación encabezada por Ada Colau.

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En el transcurso del informativo, Vallés condenó la hipocresía del dirigente socialista, al presentar iniciativas que hasta hace una semana «se negaba a aprobar en los Consejos de Ministros», como petición por parte de sus socios de gobierno.

«Los socialistas intentan crecer por su izquierda ante las dificultades para crecer por su derecha», sentenció Vallés. Y es que, por el momento, todas las encuestas, salvo el CIS de Tezanos, confirman la mayoría absoluta de la coalición PP-VOX. Por otro lado, a Sánchez no le quedaría otra que convencer a los hipotéticos votantes de Frente Amplio de que le voten.