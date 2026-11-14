Vicente Vallés, sobre su ideología política: «Tenemos mucha afición, en general, a ponerle etiquetas a todo el mundo»

Vicente Vallés es uno de los rostros más famosos de nuestra televisión. Al frente de los informativos de Antena 3, se ha convertido en una figura habitual de la actualidad política y sus análisis generan un notable interés entre los espectadores. Sin embargo, más allá de su trabajo diario y de las opiniones que expresa sobre los acontecimientos que marcan la agenda nacional, hay una cuestión que despierta curiosidad: ¿cuál es realmente su ideología política?

El periodista ha abordado este asunto durante una conversación con otro profesional de la comunicación, en la que ha reflexionado sobre las etiquetas ideológicas, el papel de los medios y la relación entre los ciudadanos y sus representantes públicos. Lejos de identificarse con una corriente política concreta, ha preferido poner el acento en su profesión y en las obligaciones que considera que debe asumir cualquier periodista, independientemente de quién se encuentre al frente del Gobierno.

Su respuesta resulta especialmente significativa en un momento en el que la actualidad política ocupa buena parte de los espacios informativos y las diferencias entre partidos protagonizan numerosas conversaciones.

La ideología de Vicente Vallés

Vicente Vallés fue bastante directo al explicar cómo se define a sí mismo. «Yo me considero periodista. Periodista y del Atleti, estas son las dos características que tengo», ha declarado en Cope. Una contestación con la que evitó situarse en uno de los bloques políticos que habitualmente dividen el debate público en España.

El presentador quiso dejar claro que su principal referencia es el ejercicio del periodismo y la responsabilidad que implica trabajar en un medio de comunicación. Para él, la función de los profesionales de la información no consiste en defender a unos partidos frente a otros, sino en examinar la actuación de quienes tienen responsabilidades institucionales.

En este sentido, Vallés recordó que los periodistas deben fiscalizar al poder, independientemente de quién lo ejerza. Una tarea que considera imprescindible para el funcionamiento de cualquier democracia y que, según explicó, no debería estar condicionada por las preferencias personales de cada profesional.

Su reflexión va más allá de una simple respuesta sobre sus inclinaciones políticas. El comunicador entiende que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo actúan sus representantes y qué resultados obtienen después de recibir la confianza de los votantes. Por eso, considera que los medios deben mantener una posición vigilante ante las decisiones de los responsables públicos.

«Los periodistas lo que sí tenemos que ser es fiscalizadores del poder, es el trabajo que nos corresponde hacer, del poder lo ostente quien lo ostente en cada momento», explicó. Una declaración con la que reivindicó la independencia y la vigilancia sobre quienes gobiernan como dos principios fundamentales de su profesión.

Las etiquetas políticas

Uno de los momentos más interesantes de la conversación llegó cuando el presentador reflexionó sobre la facilidad con la que la sociedad atribuye una determinada ideología a otras personas. En España, es habitual que las opiniones sobre asuntos de actualidad sirvan para encasillar a alguien dentro de la derecha, la izquierda, el conservadurismo o el progresismo.

Sin embargo, Vallés considera que esta costumbre responde a una tendencia bastante extendida a simplificar la realidad. «Tenemos mucha afición, en general, a ponerle etiquetas a todo el mundo y, bueno, eso es inevitable», señaló durante la charla.

El periodista considera que su trabajo debe estar por encima de esas clasificaciones. Su planteamiento pasa por analizar la actuación de los dirigentes y exigir explicaciones cuando las circunstancias lo requieren, sin que las siglas de un partido determinen la valoración informativa.

La política en España

Durante la entrevista también surgió una comparación entre España y otros países europeos, como Suiza, donde los políticos no siempre disfrutan de la misma notoriedad pública que sus homólogos españoles. La conversación sirvió para reflexionar sobre el protagonismo que han adquirido los dirigentes políticos en la vida y sobre cómo la actualidad institucional ocupa cada vez más espacio en los medios.

Vicente Vallés reconoció que sería positivo que la política tuviera una presencia menos constante en las conversaciones sociales. «Seguramente porque no hemos conseguido esa cosa tan maravillosa que sería que la política fuese tan aburrida como en Suiza, sería bastante estupendo y podríamos hablar de otras cosas y no solamente de cuestiones políticas», comentó.

«Los políticos generan confrontación, los medios la contamos y, cuando la contamos, también la amplificamos y generamos más confrontación», explicó.

Como vemos, sus declaraciones permiten conocer mejor cómo entiende el periodista su papel en una sociedad marcada por la polarización. Sin revelar una adscripción ideológica concreta, ha defendido que su identidad profesional debe prevalecer sobre cualquier etiqueta y que la obligación de exigir responsabilidades no puede depender del partido que se encuentre en el poder.

Esta postura con la que ha vuelto a poner el foco en la independencia periodística y en la necesidad de que los ciudadanos dispongan de información para formarse su propia opinión.