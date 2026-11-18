La ex delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial de Valencia por los hechos relacionados con el nombramiento de José Rodríguez Jurado como subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, según consta en la citada denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La denuncia ante la Fiscalía fue presentada el pasado 28 de octubre. Por tanto, antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la que Pilar Bernabé participa en su condición de cabeza de lista del PSOE por esta misma provincia. Pilar Bernabé es, también, la candidata socialista a la Alcaldía de Valencia.

La denuncia fue presentada 13 días después de que, el pasado 15 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción denunciase en el juzgado precisamente al subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, a raíz de las presuntas irregularidades en su escalada desde el subgrupo de la escala funcionarial C1 al A1, la máxima categoría de un funcionario, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer, sin pasar por el A2. Posteriormente, Rodríguez Jurado fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia.

La investigación desembocó en la denuncia ante el juzgado al ver la Fiscalía indicios de delito. Y arrancó después de que un particular denunciase el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia. Precisamente, ese mismo nombramiento es el que ha originado ahora la denuncia a Pilar Bernabé ante la Fiscalía.

El denunciante pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que esta última valore su eventual relevancia penal, principalmente a efectos del artículo 405 del Código Penal (CP). Es decir, el que regula el delito por el nombramiento ilegal de un cargo público. Y, alternativamente, del artículo 404, que es el que regula el delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de la calificación que más tarde corresponda.

La denuncia, según consta en la misma, se circunscribe a una decisión administrativa concreta; «cuyo nombramiento exige la pertenencia, como funcionario de carrera, a un cuerpo o escala del subgrupo A1, existiendo un antecedente institucional anterior que cuestionaba el procedimiento municipal mediante el que el candidato había adquirido esa condición».

En el capítulo de hechos, el relato cronológico y detallado de lo sucedido, el denunciante enumera hasta 14. Enumera, además, hasta seis puntos de fundamentos jurídicos e interesa 11 diligencias.

Finalmente, solicita al Ministerio Fiscal, entre otras cuestiones, que, si aprecia indicios de delito, promueva las acciones legalmente procedentes ante el órgano competente.