Anticorrupción denuncia al subdelegado de Sánchez en Valencia por irregularidades en su ascenso como funcionario

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en el juzgado al subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado. La denuncia se produce a raíz de las presuntas irregularidades en su escalada desde el subgrupo de la escala funcionarial C1 al A1, la máxima categoría de un funcionario, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer, sin pasar por el A2. Posteriormente, fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia. La investigación desemboca ahora en la denuncia ante el juzgado al ver la Fiscalía indicios de delito. Y arrancó después de que un particular denunciase el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado 3 de marzo, la Fiscalía Provincial de Valencia inició entonces una investigación. Y, en el transcurso de la misma, reclamó al Ayuntamiento de Canet de Berenguer el expediente íntegro, como técnico de la Administración General Grupo A 1 nivel 26, del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado. La petición de la Fiscalía Provincial de Valencia se formuló en el marco de diligencias de investigación penal.

La petición de la Fiscalía de documentación relativa al procedimiento está relacionada con la cuestión acerca de cómo Rodríguez Jurado logró el puesto y el nivel para poder ser elegido subdelegado del Gobierno y, por tanto, número 2 de la delegada, la también socialista Pilar Bernabé. Y se produjo tras considerar la Agencia Valenciana Antifraude que el ascenso de Rodríguez Jurado al nivel 26 A1, que le sirvió, como se ha dicho, para alcanzar la responsabilidad de subdelegado del Gobierno, se produjo a través de un procedimiento irregular.

En concreto, que llegó hasta el subgrupo A1 pese a proceder de un grupo C1. Algo que está bajo sospecha porque, como paso previo al Subgrupo A1 de la Administración, debía haber pasado con anterioridad por el A2 y permanecer en cada nivel un mínimo de dos años.

La Agencia Valenciana Antifraude recibió la correspondiente denuncia en el año 2022, después de que en 2021 hubiera dado supuestamente ese salto del Grupo C1 al A1 sin pasar por el A2, cuando, como se ha dicho, para subir en la Administración deben transcurrir un mínimo de dos años en cada grupo. Pero, José Rodríguez Jurado era A1 ya en 2023 Y, en 2024, se convirtió en subdelegado del Gobierno.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción, según EP, ha denunciado en el juzgado al subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado.