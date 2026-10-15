Sánchez culmina el rescate de sus altos cargos: la delegada, un ministro y su 2 en el PSOE al frente de la lista de Valencia

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ocupan los tres primeros puestos de la lista del PSOE en la provincia de Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre, según la propuesta de la dirección provincial de los socialistas valencianos. Con esta designación, que tiene el visto bueno de Ferraz, Sánchez culmina el rescate de sus altos cargos ligados a la Comunidad Valenciana. Los tres puestos son de salida.

De la lista queda fuera, como adelantó OKDIARIO, el secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, uno de los dos aspirantes que en su día se retiraron para dejar el camino a la secretaría general del PSOE valenciano a la ministra Diana Morant, como era el deseo de Sánchez.

El número 4 es para el actual portavoz en las Cortes Valencianas, José Muñoz. Si bien en su caso, su designación lleva aparejada una reestructuración del citado grupo de cara al tramo final de la legislatura. La también diputada autonómica, Mercedes Caballero, en tiempos afín a José Luis Ábalos, es la suplente quinta y última de la citada lista.

El quinto lugar es para quien ha ejercido como presidenta de la comisión de investigación de la DANA en el Congreso, Carmen Martínez. Y el sexto para Vicent Sarriá. Previsiblemente, y en caso de que el PSOE obtenga cinco diputados, Sarriá entrará en el Congreso en el momento en que Pilar Bernabé deje su escaño, dado que la número uno socialista es, también, la candidata a la Alcaldía de Valencia.

El séptimo lugar es para Ana González, alcaldesa de Llaurí: el mismo puesto que ocupó en las listas socialistas en 2023, a pesar de que antes había sido pillada en Valencia conduciendo bajo los efectos del alcohol en 2021 y fue condenada, como entonces publicó OKDIARIO, con una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del carnet de conducir por conducir ebria, con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol. El PSPV le abrió entonces un expediente informativo.

Ana González fue, también, quien relevó a José Luis Ábalos en la Cámara Baja cuando este último renunció a su escaño en enero de este mismo año, 2026. En la lista ha entrado también Vicent Císcar, actual alcalde de Paiporta, el municipio situado en la denominada zona cero de la DANA. Pero, sin opciones de sentarse en un escaño.

La lista al Senado la encabeza Juan Antonio Sagredo, quien también en enero de este año 2026, tal como entonces también publicó OKDIARIO, nombró a su mujer, la entonces diputada autonómica del PSOE, Sonia Burruey, gerente de la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna SLU (GESPA), con una retribución anual de 67.850 euros.

En Alicante, tal como era previsible, la dirección provincial ha ratificado la lista que proponía al aún alcalde de Alcoy, Toni Francés, como número 1, a pesar del postrero intento del ex alcalde de Elche, Alejandro Soler, otro de los que dejó el camino a Diana Morant para ser secretaria general del PSPV, por formar parte de la citada lista.

La dirección provincial ha intentado acallar la protesta de la agrupación de Elche por sentirse apartada de la lista con la inclusión del ex presidente de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana con Ximo Puig, Antonio Rodes. Pero esa decisión no ha contentado a nadie.

Como número 3 en esa lista de Alicante aparece Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, la ciudad en cuyo museo municipal se produjo recientemente el robo del tesoro de Villena, cuyo valor es incalculable. El pasado septiembre, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, Plaza Número 2, abrió diligencias previas contra él y la directora del Museo de Villena, Laura Hernández, tras la denuncia interpuesta por la Asociación en Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción (ADED).

En esta provincia, los números 1 y 2 al Senado son producto de acuerdos. Quico Fenollar llega de la mano del ex secretario general y factótum del PSOE en la ciudad de Alicante, Ángel Franco. En tanto que la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, se incorpora porque fue ella quien dejó el camino libre en primer término al DirCom de Óscar Puente, Pere Rostoll, para que en mayo de 2027 sea el candidato a la Alcaldía de esa misma ciudad.