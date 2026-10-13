Diana Morant lamina de sus listas a los rivales que Cerdán ordenó retirarse para situarla al frente del PSPV

Ni Alejandro Soler ni Carlos Fernández Bielsa. El PSOE valenciano ha borrado de los puestos denominados de salida de sus listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a quienes apuntaban a ser los rivales de Diana Morant para la secretaría general del PSPV en enero de 2025 y que decidieron renunciar tras reunirse en Ferraz con la propia Morant y con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La propuesta del PSPV será que la lista de Alicante la lidere el aún alcalde de Alcoy, Toni Francés. Mientras en Valencia, los cuatro primeros puestos serán para la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el ministro de Hacienda, Arcadi España, la actual secretaria de Organización de Ferraz, Rebeca Torró, y el portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas, José Muñoz.

En contraposición a Soler y Bielsa, Pilar Bernabé se erige en la piedra angular de las listas socialistas en todos los procesos electorales en los próximos meses en la Comunidad Valenciana: será la cabeza de lista del PSOE en las Generales por la provincia de Valencia, como ha publicado OKDIARIO. Liderará en mayo de 2027 la lista al Ayuntamiento de Valencia y apunta también a la lista de Diana Morant por esa misma provincia a las Cortes valencianas por su tirón electoral y salvo que los resultados del próximo 29 de noviembre sean una auténtica debacle en la provincia de Valencia.

Arcadi España y Rebeca Torró tienen, en teoría, puestos de mayor relevancia que Pilar Bernabé. España es ministro de Hacienda. Y Torró es secretaria de Organización del PSOE de Sánchez, lo que debería haber dado a esta última el número 1 por Valencia sin necesidad de relato alguno. Pero Pilar Bernabé es más conocida entre el electorado valenciano. De modo que se da la paradoja de que será la delegada del gobierno el cartel más visible.

Por lo que respecta a los dos rivales de Diana Morant en aquel enero de 2025, Alejandro Soler ha sido durante mucho tiempo el hombre de Sánchez en la provincia de Alicante. Ex alcalde de Elche, la tercera ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana, Soler fue uno de los dos aspirantes que en una reunión en enero de 2025 en Ferraz con Santos Cerdán, en la que también participaron Carlos Fernández Bielsa y Diana Morant, se tuvo que apartar de la carrera para dirigir el PSPV, al igual que Bielsa, como entonces publicó OKDIARIO, para dejar el camino libre a Diana Morant, la elegida por Sánchez.

Pocos dudan de que o Soler o Bielsa, o los dos, hubieran ganado aquella elección interna de no haber mediado la orden de Ferraz de que dejaran el camino libre a Diana Morant. Esta última, la candidata que, además de Sánchez, tenía el apoyo de Ximo Puig y el conocido como clan de Gandía: la ciudad de la que había sido alcaldesa.

Cerca de 22 meses después, la correlación de fuerzas internas en el PSOE valenciano no es la misma que aquel enero de 2025. Los escándalos de corrupción se han llevado por delante a Ábalos y a Santos Cerdán. Y Diana Morant está blindando las listas con afines a ella misma y a Sánchez frente a las consecuencias que puede traer una derrota electoral en las generales a solo seis meses de las elecciones autonómicas y municipales, en las que, respectivamente, la propia Morant y Pilar Bernabé serán cabezas de lista a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia.

En el caso de Alicante, Toni Francés ocupará el primer puesto de la lista del PSPV. Ese lugar estaba destinado inicialmente al ministro de Transportes, Óscar Puente. La presencia de Toni Francés en la lista tiene su origen en el acuerdo por el que el aún alcalde de Alcoy cedía la candidatura a la alcaldía a Lorena Zamorano, así como al deseo final de Puente de situarse al frente de la lista de su provincia de origen, Valladolid.

Cuando hizo pública la renuncia de Toni Francés a liderar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Alcoy, él mismo manifestó que: «Estoy convencido de que soy un gran candidato para el Partido Socialista», en el único gesto en toda su comparecencia en que dejó entrever que habían sido las circunstancias internas y no su decisión lo que le han llevado a ceder, pero que a la vez seguía en la carrera.