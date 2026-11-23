Hoy, 23 de noviembre de 2026, se espera un cielo poco nuboso que irá aumentando en nubes altas a medida que avance la tarde. Las temperaturas descenderán levemente, con algunas heladas débiles en las cumbres del sistema Ibérico. Además, se prevé un viento variable que se moderará del oeste y noroeste en el valle del Ebro en las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa suave

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza esta mañana, luciendo un tono azul despejado que invita a salir y disfrutar. Las temperaturas se mantienen frescas, con mínimas que rondan los 6 grados y una suave brisa que sopla del este a unos 20 km/h. La sensación térmica se alza a un confortable 16 grados, ideal para aprovechar las primeras horas de luz desde la salida del sol a las 08:02. Con la humedad bajando a un 50%, el ambiente se siente ligero y agradable.

Ya por la tarde, el panorama se mantendrá similar, con temperaturas alcanzando los 16 grados. El cielo permanecerá despejado, dejando que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta la puesta del sol a las 17:37. No se anticipa lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al final del día, cuando la brisa aún refresca el ambiente y las calles invitan a salir a disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

Calatayud: ambiente inestable con lluvias y viento

En Calatayud, una atmósfera inestable se apodera de la mañana, donde las nubes amenazan con desbordar su contenido sobre calles empedradas. El día comienza fresco, con temperaturas que apenas alcanzan los 3°C, mientras un viento fuerte empieza a recorrer la zona, creando una sensación de desasosiego en los transeúntes.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se transforma drásticamente. Por la tarde, se prevén lluvias con una probabilidad del 95%, junto a ráfagas de viento que superan los 30 km/h. La temperatura máxima llegará a los 14°C, pero la alta humedad, que roza el 95%, podría hacernos sentir aún más frío. Es un día para no olvidar el paraguas y estar bien abrigados.

Tarazona: cielo ligeramente nublado y brisa suave

El tiempo se presenta estable con un cielo ligeramente nublado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados y aunque se puede sentir una leve brisa, no se esperan precipitaciones ni cambios bruscos en las condiciones.

Este ambiente tranquilo invita a disfrutar de un paseo al aire libre o a realizar actividades cotidianas con total normalidad. Aprovechar la jornada para estar en contacto con la naturaleza puede ser una excelente forma de aprovechar la suavidad del tiempo.