Cielos despejados dominarán en buena parte de Andalucía el 23 de noviembre de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas que cruzarán el territorio de oeste a este. Las temperaturas mínimas descenderán en la vertiente atlántica, mientras que el litoral mediterráneo experimentará un ligero descenso en las máximas. Los vientos serán generalmente flojos, aunque se intensificarán a moderados en algunas zonas, especialmente en el área del Estrecho, donde el levante soplará con fuerza en la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de noviembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El sol se asomará tímidamente en Sevilla durante esta jornada, que promete ser apacible en una atmósfera cálida. La mañana se mostrará despejada, con un cielo radiante que invitará a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados y no se prevén lluvias, por lo que el día comenzará con un leve susurro de viento del noreste a unos 10 km/h. La sensación térmica alcanzará los 23 grados, lo que hará que el clima se sienta especialmente agradable.

Ya por la tarde, el cielo se seguirá disfrutando con algunas nubes pasajeras y las temperaturas alcanzarán un suave pico de 23 grados. A medida que el sol decline, se notará un leve descenso térmico, pero la noche se mantendrá placentera con mínimas de 11 grados. La humedad, aunque se percibirá un poco elevada, no necesariamente hará que el ambiente sea pesado. La luz día, que se mantendrá hasta bien entrada la tarde, será la cómplice perfecta para disfrutar de un espléndido atardecer en esta bonita ciudad.

CÃ³rdoba: nubes oscuras y viento fuerte

Nubes oscuras empiezan a tomar protagonismo en el cielo cordobés, donde el viento sopla con fuerza, anunciando un día de inestabilidad que alterará el ritmo habitual. Durante la mañana, la temperatura mínima alcanzará los 8°C, mientras que la sensación térmica se ubicará en torno a los 6°C, ofreciendo un comienzo fresco y cargado de humedad.

A medida que avance la jornada, la situación cambiará drásticamente. En la tarde, se prevé un leve ascenso hasta los 20°C, pero las rachas de viento pueden superar los 35 km/h y la posibilidad de lluvia se mantiene alta. Con una humedad que podría alcanzar el 90%, es recomendable llevar un paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo despejado con nubes dispersas

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros, manteniendo temperaturas agradables que oscilarán entre los 8 y 21 grados. El viento correrá suave, lo que contribuirá a una sensación térmica muy placentera, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en una terraza.

Un ambiente tranquilo invita a realizar las actividades diarias con un toque de frescura matinal y una tarde amable. Es un día propicio para salir a conocer los rincones de la ciudad, disfrutar de un café en compañía o un paseo por el parque.

Cielo despejado y ambiente agradable en CÃ¡diz

Este día en Cádiz amanece con un cielo mayormente despejado y cómodo, con una temperatura mínima de 11°C que puede hacer que la mañana se sienta fresca. Durante las horas de luz, el sol saldrá a las 08:10 y hará brillar nuestra ciudad hasta las 18:11, aportando un total de diez horas de luz. Al mediodía, la temperatura alcanzará los 21°C, brindando una sensación térmica similar, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados, aunque algo elevada.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán agradables en torno a los 18°C. Un viento del sureste soplará a 25 km/h, con ráfagas que pueden llegar hasta 40 km/h, por lo que se recomienda tener precaución con el aire. La probabilidad de lluvia es nula, lo que asegura una jornada agradable y relajante para disfrutar de lo que Cádiz tiene para ofrecer.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana se presenta tranquila en Jaén, con cielos despejados que permiten disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 7°C y una sensación térmica similar. A medida que avanza el día, el sol se adueñará del cielo, elevando la temperatura hasta alcanzar los 18°C. El viento soplará suavemente del noreste, así que un ligero abrigo puede ser una buena opción para las primeras horas.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá agradable y sin probabilidades de lluvia, ideal para pasear y disfrutar del exterior. A medida que caiga la noche, es recomendable vestirse un poco más, ya que las temperaturas descenderán nuevamente a 11°C. Un día perfecto para disfrutar del aire libre y captar la luz del sol en un ambiente primaveral.

Cielos despejados con chubascos vespertinos en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 20 grados por la tarde, aunque la humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida.

Se prevé que el viento sople con fuerza moderada, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que aportará un toque dinámico a la jornada. No obstante, se esperan chubascos intermitentes hacia la tarde, así que es prudente tener un paraguas a mano, especialmente para quienes planean salir.

Granada: cielos despejados y brisa suave

Las primeras horas en Granada se presentan bajo cielos despejados, con temperaturas frescas que rondan los 8 grados. La brisa suave acompaña la mañana, haciendo que la sensación térmica sea de 6 grados, ideal para un abrigo ligero.

A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de 21 grados por la tarde. El viento, con ráfagas moderadas, podría ofrecer un alivio placentero en las horas más cálidas. Se recomienda disfrutar del sol al mediodía y abrigarse un poco al caer la noche.

AlmerÃ­a: cielo despejado y viento ligero

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica puede llegar hasta los 21 grados y el cielo se mantendrá mayormente despejado. Sin embargo, la tarde podría traer ligeras ráfagas de viento de hasta 35 km/h y un ligero incremento en la humedad relativa.

Con la puesta del sol a las 17:55, se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día al aire libre, pero estar atentos a cambios súbitos en el clima que podrían traer un toque de inestabilidad por la tarde.