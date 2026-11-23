El cielo se presentará mayormente nublado en toda la provincia, con posibilidad de lluvias débiles y chubascos en la mitad oriental durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y el viento soplará flojo del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia al principio del día

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por una capa de nubes que parece pronosticar la inminente llegada de un buen chaparrón, con posibilidades de lluvia que rondan el 90%. Las temperaturas, más frescas, comenzarán en un suave 8 grados y alcanzarán un máximo de 17 en las horas más cálidas. La humedad, que se sentirá algo cargada, acompañará el día mientras los primeros rayos del sol se asoman tímidamente a las 08:14, aportando algo de vida a la jornada.

A medida que avanza el día, la tarde se espera más despejada, si bien aún con algunas nubes dibujando el horizonte. Con temperaturas que rondarán los 16 grados, la sensación térmica se mantendrá agradable, pero la falta de viento, apenas una brisa, dará un respiro al ambiente pesado. Ya por la tarde, la amenaza de lluvia se desvanecerá y la puesta del sol, alrededor de las 17:40, cerrará esta jornada marcada por la inestabilidad y la frescura del principio de otoño.

Ambiente inestable y posibles lluvias en Baracaldo

Las primeras luces del día en Baracaldo traen consigo un ambiente denso y cargado, como si el cielo mismo anticipara la inestabilidad que se avecina. La mañana amanece con nubes grises y una probabilidad de lluvia del 90%, creando una atmósfera que invita a la cautela entre los viandantes. Las temperaturas oscilan entre los 7ºC y 17ºC, mientras el viento aún no se siente, aunque promete intensificarse en las próximas horas.

A medida que avanza el día, la tarde traerá un ligero respiro con temperaturas de hasta 17ºC, pero este alivio será temporal. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, además de una alta humedad que rondará el 90%. Para quienes salgan a disfrutar la tarde, mejor no olvidar el paraguas y estar preparados para alguna sorpresa lluviosa.

Guecho: cielo cubierto con posibles lluvias

Esta mañana, Guecho despierta bajo un cielo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanza un notable 95%. El ambiente será bastante húmedo, lo que dará una sensación térmica de 11°C, algo fresca para comenzar el día. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 17°C, con rachas de viento suaves del sureste a unos 5 km/h.

Hacia la tarde, se espera un ligero cambio en el panorama, ya que la probabilidad de lluvia desaparecerá por completo. El cielo se despejará un poco, dejando lugar a un ambiente más cálido y agradable. Con una puesta de sol prevista a las 17:41, los habitantes de Guecho disfrutarán de aproximadamente 9 horas y 26 minutos de luz durante el día.

Santurce: cielo nublado y ambiente tranquilo

Las condiciones meteorológicas se presentan estables, con un cielo algo nublado durante la mañana y una ligera mejora por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados, con una probabilidad de lluvia, sobre todo en las primeras horas del día, aunque no se esperan sorpresas desagradables.

El ambiente será perfecto para realizar actividades al aire libre, ideal para pasear y disfrutar de la tranquilidad del día. Con vientos suaves, es un buen momento para aprovechar las horas de sol y desconectar en compañía de familiares o amigos.

Nublados con posibilidad de lluvia en Basauri

Esta mañana en Basauri, los cielos se presentan mayormente cubiertos con una sensación térmica fresca que ronda los 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia es moderada, especialmente hasta el mediodía, aunque la tarde mejorará con temperaturas que alcanzarán hasta 17 grados. Será el momento perfecto para disfrutar de un paseo, pero no olvides llevar un abrigo ligero por si acaso.