Un senador socialista coloca a su mujer, diputada autonómica, en una empresa pública en su ayuntamiento

El senador del PSOE de Pedro Sánchez y alcalde de la localidad de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha nombrado a su mujer, la diputada autonómica del PSOE, Sonia Burruey, gerente de la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna SLU (GESPA), con una retribución anual de 67.850 euros. Actualmente, Sonia Borruey percibe 52.251,79 euros anuales en la Cámara autonómica. Según las fuentes consultadas, Borruey tiene previsto renunciar a su acta en el Parlamento autonómico para pasar a desempeñar la nueva función en el Ayuntamiento del que el alcalde es su propio marido. Sagredo gobierna el municipio con una cómoda mayoría absoluta.

El PP ha votado en contra de la designación y ha anunciado que ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos del partido para analizar si el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente y a los principios de transparencia, mérito e igualdad que deben regir el acceso a ese tipo de cargos.

Sonia Burrey, la nueva gerente de GESPA, es hija de Francisco Borruey. Este último, alcalde también de Paterna entre 1997 y 2007. Ha sido la posible acumulación de cargos y retribuciones, así como la presunta incompatibilidad ética del nombramiento lo que ha llevado a los populares a poner el caso en manos de sus servicios jurídicos.

Los populares entienden que el nombramiento de Sonia Borruey proyecta «una imagen negativa de las instituciones» y «alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia la gestión pública», especialmente en un contexto en que se exige la mayor ejemplaridad a los responsables políticos.

Por lo que respecta al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, es también secretario ejecutivo en la dirección del PSOE valenciano, que lidera la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Juan Antonio Sagredo está, no obstante, considerado como un político próximo al actual secretario general de los socialistas de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, a quien incluso ha respaldado en algún acto.