Ana María González Herdaro, alcaldesa socialista de Llaurí (Valencia), la siguiente en la lista del PSOE y, por tanto, sería la sustituta como diputada de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, fue condenada por conducir ebria en 2021. Ábalos ha renunciado este miércoles a su asiento en el Congreso mientras se encuentra en prisión provisional por riesgo «extremo» de fuga por presuntos amaños en los contratos públicos. Ahora, la lista correrá hasta el siguiente socialista, que es la primera edil de Llaurí.

La que sigue a Ábalos en la lista socialista en Valencia es actualmente alcaldesa de Llaurí (Valencia) y revalidó la alcaldía en 2023 tras ocho años como primera edil. González Herdaro fue condenada el pasado mes de abril de 2021 con una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del carnet de conducir por conducir ebria, con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol. El PSPV le abrió entonces un expediente informativo. Ahora, Gónzalez Herdaro reemplazaría a Ábalos al ser la siguiente en la lista del PSPV-PSOE por la provincia de Valencia.

En caso de que González no tomara el acta, el siguiente en la lista sería el concejal de Quart de Poblet, ex diputado provincial Bartolomé Nofuentes. Sería el segundo diputado en esta legislatura que proviene de este municipio, ya que la ex alcaldesa Carmen Martínez fue elegida como número tres por Valencia.

El PSPV-PSOE obtuvo cinco diputados por la provincia de Valencia en las elecciones de julio de 2023, uno más que en la anterior legislatura. La lista ya corrió al dejar el acta la ministra Diana Morant, y ocupó su puesto el líder de Juventudes Socialistas, Víctor Camino.

Renuncia de Ábalos en el Congreso

Ábalos ha anunciado a través de sus redes sociales que deja su silla en el Congreso después de que el Supremo desestimara los recursos de apelación interpuestos por José Luis Ábalos y Koldo García contra las resoluciones que decretaron su prisión provisional, comunicada y sin fianza.

«Desde la aprobación del Suplicatorio en enero de 2025 y pese a las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender mis derechos y deberes como diputado, continuamente he venido defendiendo ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el Art. 23 de la Constitución; el concepto del mismo, su significado y los límites de la inmunidad parlamentaria tal y como lo entienden el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como garantías en virtud de un interés general y de la propia independencia del Parlamento», ha expresado a través de un post en la red social X, antes Twitter.

«Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas y doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas, los principios que son esencia de la Constitución Española y de la historia parlamentaria de España, y donde siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho. Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!», ha recalcado Ábalos.