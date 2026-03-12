Mañueco busca «votos decisivos» en feudos del PSOE en Segovia y Ávila para culminar su campaña

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular a la reelección a la presidencia de Castilla y León, intensifica sus últimos actos de campaña en las provincias de Segovia y Ávila. En concreto, acentuará su presencia en algunos de los bastiones más consolidados del PSOE donde el líder de los populares espera arañar «votos decisivos» para revalidar su cargo al frente de la Junta.

A tres días de las elecciones autonómicas donde casi dos millones de castellanoleoneses han sido convocados a las urnas el próximo domingo, el PP lo apuesta todo a los últimos días de campaña para aunar el máximo número de apoyos posible que permitan a Mañueco volver a hacerse con la llave de la gobernabilidad.

Este jueves, el candidato a la reelección, tras cancelar parte de su agenda por el trágico asesinato de tres mujeres tras un incendio en Miranda de Ebro (Burgos), visitará los municipios de Arenas de San Pedro y Candeleda (Ávila) y La Lastrilla (Segovia). Dos últimas plazas, además, de marcada tradición socialista.

En el caso del municipio candeledano, con 5.000 habitantes y uno de los cinco más grandes de la región abulense, el PSOE viene ganando desde el año 2015 tanto en autonómicas como en municipales. En el caso del municipio segoviano, vienen repartiéndose socialistas y populares aunque con poco margen la gobernabilidad.

En ambos territorios, el objetivo de Mañueco pasa por reducir la ventaja que los de Carlos Martínez, candidato del PSOE, han mantenido en pasadas convocatorias electorales. En este sentido, ponen énfasis en la necesidad de poner el acento en las zonas más rurales del territorio a fin de preservar su influencia en aquellos municipios que más sufren el fenómeno del envejecimiento y la despoblación.

Medidas de apoyo al sector primario y al mundo rural, mejoras en la sanidad pública competencia del Ejecutivo regional y apostar por políticas contra la despoblación, han sido y son algunos de los principales reclamos de estos puntos de la región y que el líder de los populares castellanoleoneses enarbola como principal bandera para sumar apoyos. Y temas, además, con los que los ciudadanos de a pie en estos enclaves tienen mayor sensibilidad.

Implicación de Génova

Que el futuro de Castilla y León no se decide solo en las grandes ciudades viene a ser un mantra que se repite desde las bases a las direcciones provinciales del partido. Cada pueblo y cada barrio cuentan; es por ello incluso que desde la dirección nacional del PP se ha intensificado también su presencia en esta última semana.

Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del partido, ha visitado la región castellanoleonesa en hasta ocho ocasiones y agotará hasta el último día de campaña para pedir el voto para el PP. Lo hará además junto a gran parte de su «núcleo duro» de Génova, principalmente las portavoces del partido en el Congreso, Ester Muñoz, y el Senado, Alicia García. Todos ellos, además, estarán el viernes en el cierre de campaña que se celebre en Valladolid para arropar a Mañueco.