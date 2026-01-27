El Congreso tumba la treta de Sánchez para colar ayudas a los inquiokupas en la subida de las pensiones

El Gobierno de Sánchez ha vuelto a tropezar con la oposición de sus socios de legislatura en el Congreso. Esta vez, por su último intento de mezclar las ayudas a los inquiokupas con el decreto que habla de la revalorización de las pensiones. El PP, Vox y Junts han rechazado la medida. Podemos y el resto de los socios de la legislatura, incluidos los de la coalición de Sumar, la han secundado.

La estrategia del Ejecutivo, adelantada hace semanas por OKDIARIO, era clara: colar todo tipo de ayudas del «escudo social» en un decreto ómnibus y vincular su vigencia a la subida de la retribución que reciben los pensionistas. Un «todo en uno» legislativo, según han criticado los grupos antes de comenzar la sesión parlamentaria, que ha terminado por provocar el efecto contrario al deseado por el el Ejecutivo. Finalmente, la medida ha caído con 178 votos en contra, 171 a favor y una abstención.

El voto contrario de Junts, a la que se ha sumado a la negativa del Partido Popular, también de Vox, ha sido por su parte el sentido de voto que más ha molestado a los de Sánchez. Los de Carles Puigdemont, socios además prioritarios de la legislatura, advirtieron hace semanas que su postura era completamente contraria a vincular la subida de las pensiones con favorecer a los inquiokupas.

Míriam Nogueras, portavoz del grupo independentista en el Congreso, ha argumentado el sentir de su grupo desde la tribuna del Congreso. Nogueras, que instado al Ejecutivo a volver a traer a la Cámara el decreto pero de manera troceada, ha señalado que la revalorización de las pensiones es una «cuestión de justicia social», por ello, ha expresado que el mismo no puede «ser rehén de reales decretos que mezclan medidas que no tienen nada que ver con ella».

La negativa del PP

Previo a su debate, en los pasillos del Congreso, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, adelantaba el sentido contrario del voto de los populares a la medida de los Sánchez. Un rechazo, sin embargo, que han insistido desde su equipo que no se trata de una negativa a la subida de las pensiones sino de un «no» a la fórmula empleada por el Ejecutivo para vincular su revalorización a otras cuestiones.

«Hay una mayoría para revalorizar las pensiones pero no hay una mayoría para seguir avalando la okupación ilegal», han sido las palabras escogidas por la diputada del PP para justificar su postura. Muñoz, que ha recordado que todavía esté sobre la mesa la Proposición de Ley (PL) de su grupo que pide revalorizar las pensiones por Ley, ha instado al Gobierno a presentar «un decreto limpio» que se garantice su subida sin vincularla a otras medidas.

Con todo, ha recordado la popular que los pensionistas «pueden estar perfectamente tranquilos». Según ha destacado, el hecho de que hoy decaiga el Real Decreto presentado por el Gobierno «no va a hacer que las pensiones no vayan a ser revalorizadas». Más duro ha sido su compañero de filas, Juan Bravo, a la hora de defender la postura de los suyos desde la tribuna.

Según el vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del PP, el de Sánchez no es otro que un «decreto trufado» al mezclar cuestiones de diversa índole -vivienda, pensiones, política energética, seguridad social, etc.,- en un mismo documento. «Es una falta de respeto al Parlamento, a todos nosotros, al ordenamiento jurídico», ha expresado.

«Traer este decreto es una confesión de culpabilidad», ha asegurado. A su juicio, porque con ello demuestran desde el Ejecutivo central que son «incapaces de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE)». «Eso es lo que significa este Real Decreto Ley», ha zanjado.

«Sí» al transporte público

Durante la celebración del primer Pleno extraordinario del año, el Ejecutivo sólo ha sido capaz de aprobar el decreto que prorroga las ayudas del transporte público. Lo hace con el favor de 179 diputados, 137 abstenciones y 32 votos en contra. Ello, con el voto en contra de los de Alberto Núñez Feijóo que, previo a la fijación de posturas del resto de grupos en el hemiciclo, anticipaban su rechazo a la medida.

Una iniciativa, la del Gobierno, que ha contado con el respaldo mayoritario de los socios de legislatura de Sánchez, que permitirá la puesta en marcha del «abono único» de 60 euros mensuales, 30 euros para los menores de 26 años, para todo el territorio nacional. También se permitirá el abono para los usuarios de autobuses interregionales, las redes de cercanías ferroviarias y los trenes de media distancia.