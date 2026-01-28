Ábalos renuncia al escaño y el PSOE podrá ahora ganar votaciones sólo con la abstención de Junts

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de Soto del Real, ha presentado este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia. Esta decisión del que fuera nº 2 del PSOE facilitará a los socialistas la aprobación de iniciativas contando únicamente con la abstención de Junts, sin requerir el voto favorable de la formación de Puigdemont.

La renuncia ha sido anunciada por el propio ex dirigente socialistas a través de sus redes sociales donde ha manifestado que ha tomado esta decisión tras perder su recurso de apelación contra el auto del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que le envió a prisión provisional por el caso Koldo.

«Desde la aprobación del Suplicatorio en enero de 2025 y pese a las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender mis derechos y deberes como diputado, continuamente he venido defendiendo ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el Art. 23 de la Constitución; el concepto del mismo, su significado y los límites de la inmunidad parlamentaria tal y como lo entienden el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como garantías en virtud de un interés general y de la propia independencia del Parlamento», ha publicado indicando que «estas y no otras», han sido las razones por las que hasta hoy ha mantenido su acta en la cámara baja que entiende que no puede sostener en su actual situación procesal.

«Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas y doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas, los principios que son esencia de la Constitución Española y de la historia parlamentaria de España, y donde siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho. Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!», ha escrito Ábalos.