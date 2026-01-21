Senadores del PSOE en la ‘comisión Koldo’, de vinos con el ex nº 2 de Ábalos en el stand de Paradores

El número dos del PSOE en el Senado, Alfonso Gil, y otros dos compañeros de bancada en la comisión de investigación del caso Koldo estuvieron este miércoles de vinos con Ricardo Mar Ruipérez, ex jefe de Gabinete del ex ministro José Luis Ábalos, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, según las imágenes que publica OKDIARIO.

Estos senadores compartieron mesa en el stand de Paradores en Fitur con el propio Mar, que actualmente es el secretario general de esta empresa pública. También saludaron a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, sustituta de Ábalos en el Ministerio de Transportes entre 2021 y 2023, que se encontraba a escasos metros en el mismo stand despachando con otros asistentes a la feria.

Y es que si bien Paradores ha cancelado sus actos públicos en la feria en señal de duelo por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), mantiene, no obstante, su actividad en el stand y sus responsables protagonizan encuentros con agentes del sector. Por su parte, otras empresas públicas dependientes del Gobierno, como Renfe o Adif, sí han dejado prácticamente vacíos sus stands con crespones negros por el siniestro del domingo y mensajes de solidaridad. También en el pabellón de Andalucía primó el luto, con ausencia de autoridades y actos públicos, y quedaron muchos espacios desiertos, especialmente las zonas de Huelva y Córdoba.

En cuanto al interior del stand de Paradores pueden verse en estas imágenes que pública OKDIARIO cómo al menos tres senadores del PSOE se sientan con el ex jefe de Gabinete de Ábalos -hoy en prisión provisional- a tomar unos vinos. Se da la circunstancia de que tanto Ricardo Mar como la ex ministra Raquel Sánchez están siendo objeto de investigación por parte de la comisión a la que pertenecen estos tres senadores del PSOE: Alfonso Gil, portavoz adjunto del Grupo Socialista y electo por el Parlamento vasco; Antoni Poveda, secretario segundo de dicha comisión Koldo y electo por el Parlamento de Cataluña, y Ramón Morales, portavoz de la Comisión de Transportes y electo por Gran Canaria.

Mientras que Raquel Sánchez figura en la lista de comparecientes del PP para la comisión de investigación, su número dos, Ricardo Mar, ya ha desfilado por este órgano. Lo hizo el 15 de noviembre de 2024. En aquella comparecencia, admitió que su relación con Koldo García -hoy en la prisión de Soto del Real (Madrid)- entre «compañeros de trabajo» o «dos asesores que trabajan juntos», al tiempo que negó haber recibido nunca dinero (12.000 euros) de la trama. También dijo desconocer «totalmente» por qué en un cuaderno figura una notación de una entrega a un tal «Ricardito», diminutivo de su nombre.

Con Víctor de Aldama

Respecto a la relación con el empresario investigado Víctor de Aldama, Ricardo Mar señaló que le vio «pocas veces» en el Ministerio, aunque admitió que se reunió con él por un proyecto ferroviario en México y que en un viaje en febrero de 2018 a este país coincidió con éste en dos reuniones. Una en el Senado mexicano y otra en Oaxaca, en ambos casos sin integrar Aldama la delegación española, sino perteneciendo al equipo del gobernador oaxaqueño, alegó. Por entonces, Mar era entonces asesor técnico del ministro Ábalos sobre relaciones internacionales, cargo que ocupó desde junio de 2018 antes de convertirse en su jefe de Gabinete en julio de 2020.

Aquel 15 de diciembre de 2025, el ex jefe de Gabinete de Ábalos se enfrentó a las preguntas de los representantes de PP y Vox. Y por parte del PSOE, tuvo delante al propio Alfonso Gil, que sólo le hizo dos preguntas a modo de abogado defensor, aludiendo a su currículum y remarcando que ninguna instancia judicial le había citado para declarar siquiera como testigo.

La amenaza de Cerdán

En la última comparecencia del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en dicha comisión, éste le lanzó a su ex compañero Gil toda una amenaza velada: «Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético».

El Senado suspendió de lunes a miércoles toda su actividad parlamentaria en recuerdo a las víctimas del accidente de Córdoba. De hecho, quedó desconvocada la comisión de investigación sobre el caso Koldo prevista para la mañana de lunes y a la que debía acudir la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda.