La próxima semana comienza la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del 2026 que se celebra en Ifema (Comunidad de Madrid). Según ellos mismos describen, este «es el evento de referencia en el sector turístico y la feria líder para los mercados receptivos y emisores a nivel mundial». Así, España se convierte en la capital del turismo durante unos pocos días y miles de personas de todas partes viajan a este país.

Los organizadores prevén que más de 155.000 profesionales acudan al evento, así como 9.500 empresas, 100.000 visitantes y personas procedentes de 156 países del mundo. Será «un punto de encuentro global clave para los profesionales de la industria turística y la mayor plataforma de negocio del sector».

Con todo, aún hay muchos que se hacen muchas preguntas sobre la feria turística más importante del mundo. En este artículo se tratará de resolver las principales preguntas que se realizan todos los interesados.

Cuándo es Fitur 2026: las fechas

Este 2026, Fitur abre sus puertas el próximo miércoles, 21 de enero. Durará cinco días, por lo que los visitantes que estén interesados en conocer la feria o hacer negocios en ella podrán acudir también el día 22, el 23, el 24 y el 25, jornada en el que el evento se clausurará hasta el año que viene.

O lo que es lo mismo, la feria se llevará a cabo entre el miércoles y el próximo domingo. No obstante, el fin de semana tiene ofertas especiales para que los curiosos y particulares que no van a hacer negocios puedan visitar y conocer los stands.

Entradas para Fitur 2026: precios y cómo comprarlas

En la página web de Ifema cualquiera puede hacerse con las entradas para este año. Hay diversas opciones dependiendo del perfil. La primera que ofrecen los organizadores es el pase profesional válido para un día, el cual tiene un coste de 27 euros si se compra por Internet (aunque puede llegar a 38 euros si se adquiere en taquilla).

Por otro lado, está el pase profesional permanente, que es válido para las cinco jornadas que dura la feria. Esta entrada cuesta 53 euros a través del portal web de Ifema, aunque de forma presencial su coste alcanza los 70 euros.

Por otro lado, están las entradas al público general. No obstante, estas sólo son válidas para el fin de semana, es decir, para los días 24 y 25 de enero, y únicamente se podrán usar un día. Estos tickets valen 14 euros por Internet, aunque presencialmente se elevan hasta los 17 euros.

Cómo conseguir invitaciones gratis para Fitur 2026

Existe la posibilidad de conseguir entrar gratis a Fitur, aunque es algo difícil. Por ejemplo, si se tiene 8 años o menos y se va acompañado de un adulto, la entrada es gratuita. Además, aquellas personas que tengan una discapacidad en un grado igual o superior al 33% también podrán entrar gratis.

Por otro lado, algunos profesionales que estén trabajando pueden acceder también sin pagar. Es el caso de la prensa, que puede acreditarse si tiene un carnet profesional o puede demostrar que lleva a cabo esta actividad.

Horarios de Fitur

El horario de actividades concretas que se van a realizar en Fitur este 2026 se puede consultar en la página web de Ifema. Con todo, el horario general será de 10:00 horas a 19:00 horas para profesionales entre el 21 de enero y el 23 de enero; de 10:00 horas a 20:00 horas para el público general el sábado 24; y de 10:00 horas a 18:00 horas el domingo.

Cómo llegar a Fitur

La estación de Metro más próxima es Línea 8, que va desde Nuevos Ministerios a Aeropuerto T4. La salida desemboca en la Entrada Sur del Recinto y conecta los recintos feriales con las terminales del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Cercanías RENFE cuenta con conexión directa a la Línea 8 de Metro desde la estación de Nuevos Ministerios.

Por otro lado, una amplia red de autobuses permite desde distintos puntos de la ciudad llegar a Fitur:

Línea 73 : Diego de León – IFEMA MADRID

: Diego de León – IFEMA MADRID Línea 112 : Mar de Cristal – Barrio del Aeropuerto

: Mar de Cristal – Barrio del Aeropuerto Línea 122 : Avenida de América – IFEMA MADRID

: Avenida de América – IFEMA MADRID Línea 828: Universidad Autónoma – Alcobendas – IFEMA MADRID – Canillejas

Además, hay tres paradas de para Taxis en el interior del recinto. Ifema también está conectada por carretera con las principales vías de acceso y circunvalación de Madrid, como es a través de la M11 (Salidas 5 y 7), la M40 (Salidas 5, 6 y 7) y la A2 (Salida 7).

Las Entradas Sur, Norte y Este del recinto ferial permiten acceder directamente a las distintas áreas de estacionamientos y dispone de parking en el Reciento Ferial y Palacio Municipal. La dirección concreta es: IFEMA MADRID – Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid.

Qué ver en Fitur

Según Ifema, en Fitur se puede encontrar lo siguiente:

Áreas especializadas : Big Data, Inteligencia Artificial, destinos inteligentes, sostenibilidad.

: Big Data, Inteligencia Artificial, destinos inteligentes, sostenibilidad. Observatorio FiturNext : Proyectos con impacto positivo económico, social y medioambiental.

: Proyectos con impacto positivo económico, social y medioambiental. Foros y debates : Espacios de formación con expertos internacionales.

: Espacios de formación con expertos internacionales. Zona B2B : Encuentros de alto valor para generar acuerdos y alianzas.

: Encuentros de alto valor para generar acuerdos y alianzas. Acceso público : Fin de semana abierto para visitantes interesados en conocer destinos.

: Fin de semana abierto para visitantes interesados en conocer destinos. Innovación y tecnología: Soluciones digitales aplicadas al turismo.

En total, son más de 69.000 m2 de exposiciones con elementos de casi todos los países del mundo. Una feria interesantísima que sirve también para conocer lugares que se escapan a la imaginación.