La lista de los 182 Pueblos Mágicos de España que van a estar en FITUR 2026

Pueblos Mágicos de España, junto con el Ecosistema Mágico de España, estará presente en FITUR 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, con un stand propio en el Pabellón 7 (Stand 7C26). Bajo el lema «La magia empieza aquí», el espacio de Pueblos Mágicos de España en FITUR se presenta como un espacio que busca poner en valor el patrimonio y fortalecer el turismo para generar oportunidades económicas que ayuden a frenar la despoblación.

Francisco Martín Marfil, presidente del Ecosistema Mágico de España, destaca la importancia de esta iniciativa: «FITUR 2026 refuerza nuestro posicionamiento como iniciativa de referencia que trasciende la promoción turística y apuesta por un modelo de desarrollo territorial basado en colaboración, identidad y sostenibilidad».

Pueblos Mágicos de España en FITUR

Uno de los actos más importantes tendrá lugar el jueves 22 de enero a las 12:00 horas, en el que se entregarán las placas acreditativas a los Nuevos Pueblos Mágicos de España 2026. Asimismo, Castillo de La Calahorra recibirá el Premio al Monumento Mágico del Año. Situado en la provincia de Granada, es un monumento histórico cuyo origen se remonta a finales del siglo XVI y principios del XVII. Con una estructura imponente, la arquitectura refleja la transición entre fortaleza medieval y palacio renacentista.

#Granadas#CastillosDeEspañas#HistoriaDeEspañag#LugaresConHistoria ♬ sonido original – ismael44_4 @ismael.lopez808 El Castillo de La Calahorra siempre impresiona… pero cuando conoces su historia, te deja sin palabras. Una fortaleza del siglo XVI construida sobre un antiguo castillo árabe, y uno de los primeros castillos renacentistas de toda España. Bajo su silueta perfecta se libraron disputas, pactos y sueños de grandeza. Y aún hoy domina la comarca del Marquesado como un gigante que se niega a olvidar. Gracias a todos los que seguís estos viajes por la historia. Cada lugar, cada piedra y cada historia… merece que la contemos. #LaC #LaCalahorra

Listado

«Hay muchos pueblos bonitos, con encanto, históricos, con gran patrimonio; pero hay pueblos singulares, pueblos que te llenan el alma con su gastronomía, con sus tradiciones, con sus fiestas, con un atardecer especial, con algo que los hace únicos. Pueblos que guardarás en tus recuerdos más gratos, que compartirás con tu familia, tus personas más queridas y cercanas. Son Pueblos Mágicos».

Álava : Elburgo, Elciego, Valdeganga.

: Elburgo, Elciego, Valdeganga. Albacete : Ayna, Bogarra, Carcelén, Valdeganga.

: Ayna, Bogarra, Carcelén, Valdeganga. Almería : Abrucena, Enix, Laujar de Andarax, Sorvilán, Vícar.

: Abrucena, Enix, Laujar de Andarax, Sorvilán, Vícar. Ávila : Arbancón, Arevalo, Jasa, Las Navas del Marqués, Luarca, Madrigal de las Altas Torres, Mombeltrán, Peñarroya de Tastavins.

: Arbancón, Arevalo, Jasa, Las Navas del Marqués, Luarca, Madrigal de las Altas Torres, Mombeltrán, Peñarroya de Tastavins. Asturias : Allande, Cangas de Onís, Castropol, Coaña, Loeches, Mula, Salas, San Esteban Muros de Nalón, Tabernas, Tapia de Casariego.

: Allande, Cangas de Onís, Castropol, Coaña, Loeches, Mula, Salas, San Esteban Muros de Nalón, Tabernas, Tapia de Casariego. Badajoz : Cabeza la Vaca, Calera de León, Fregenal de la Sierra, Fuente de León, Segura de León.

: Cabeza la Vaca, Calera de León, Fregenal de la Sierra, Fuente de León, Segura de León. Burgos : Peñafiel.

: Peñafiel. Cádiz : Alcalá de los Gazules, Bornos, Chipiona, Villa de Mazo, Yepes, Zahara de los Atunes.

: Alcalá de los Gazules, Bornos, Chipiona, Villa de Mazo, Yepes, Zahara de los Atunes. Cantabria : Alfoz de Lloredo, Astillero, Miengo, Puerto Moral.

: Alfoz de Lloredo, Astillero, Miengo, Puerto Moral. Córdoba : Almedinilla, Bujalance, Cañete de las Torres, Cabra, Comares, Iznájar.

: Almedinilla, Bujalance, Cañete de las Torres, Cabra, Comares, Iznájar. Cuenca : Belmonte, Beteta, Buendía.

: Belmonte, Beteta, Buendía. Granada : Alpujarra de la Sierra, Castell de Ferro, Gor, Gualchos, La Calahorra, La Adrada, Montefrío, O Vicedo, Pinos Genil, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Salar, Simat de Valldigna, Tolox, Torvizcón, Vélez de Benaudalla, Viso del Marqués.

: Alpujarra de la Sierra, Castell de Ferro, Gor, Gualchos, La Calahorra, La Adrada, Montefrío, O Vicedo, Pinos Genil, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Salar, Simat de Valldigna, Tolox, Torvizcón, Vélez de Benaudalla, Viso del Marqués. Guadalajara : Arbancón, Molina de Aragón.

: Arbancón, Molina de Aragón. Huelva : Cortegana, Cumbres Mayores, La Palma del Condado, Minas de Riotinto, Palos de la Frontera, Puebla de Don Fadrique.

: Cortegana, Cumbres Mayores, La Palma del Condado, Minas de Riotinto, Palos de la Frontera, Puebla de Don Fadrique. La Gomera : Vallehermoso.

: Vallehermoso. La Palma : Tijarafe, Villa de Mazo.

: Tijarafe, Villa de Mazo. La Rioja : Cuzcurrita de río Tirón.

: Cuzcurrita de río Tirón. León : Sahagun, San Facundo.

: Sahagun, San Facundo. Lérida : Vilaller.

: Vilaller. Lugo : O Vicedo, Portomarín.

: O Vicedo, Portomarín. Málaga : Alfarnate, Arriate, Atajate, Canillas de Aceituno, Casarabonela, Comares, Cómpeta, Duruelo de la Sierra, Frómista, Garrovillas de Alconétar, Gaucín, Moclinejo, Tijarafe, Tolox.

: Alfarnate, Arriate, Atajate, Canillas de Aceituno, Casarabonela, Comares, Cómpeta, Duruelo de la Sierra, Frómista, Garrovillas de Alconétar, Gaucín, Moclinejo, Tijarafe, Tolox. Menorca : Ferreries.

: Ferreries. Murcia : Mazarrón, Mula.

: Mazarrón, Mula. Orense : A Pobra de Trives, Larouco, Ribadavia.

: A Pobra de Trives, Larouco, Ribadavia. Palencia : Becerril de Campos, Frómista.

: Becerril de Campos, Frómista. Pontevedra : Cambados, Combarro Concello de Poio.

: Cambados, Combarro Concello de Poio. Salamanca : Cepeda.

: Cepeda. Segovia : Turégano.

: Turégano. Soria : Almazán, Castillejo de Robledo, Duruelo de la Sierra.

: Almazán, Castillejo de Robledo, Duruelo de la Sierra. Tenerife : Arona, Icod de los Vinos.

: Arona, Icod de los Vinos. Teruel : Alcalá de la Selva, Aliaga, Belmonte de San José, Fortanete, Iznatoraf, La Iglesuela del Cid, Montesa, Mora de Rubielos, Orcera, Peñaranda de Duero.

: Alcalá de la Selva, Aliaga, Belmonte de San José, Fortanete, Iznatoraf, La Iglesuela del Cid, Montesa, Mora de Rubielos, Orcera, Peñaranda de Duero. Toledo : Escalona, La Puebla de Montalbán, Yepes.

: Escalona, La Puebla de Montalbán, Yepes. Valencia: La Font de la Figuera, Montefrío, Simat de Valldigna.

La Font de la Figuera, Montefrío, Simat de Valldigna. Valladolid : Castronuño, Peñafiel, Tiedra.

: Castronuño, Peñafiel, Tiedra. Zamora : Toro.

: Toro. Zaragoza: Ariza, Belchite, Borja, Fuentes de León, Uncastillo.

FITUR 2026

FITUR 2026 se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA y contará con la presencia de 161 países y 967 expositores titulares. La 46ª edición de la feria incorporará 18 nuevos países, especialmente de África y Asia-Pacífico, como Zanzíbar.

José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, ha afirmado que «estas cifras reafirman el papel de FITUR como el punto de encuentro de referencia del mercado global del turismo, reflejando la fortaleza y madurez de una industria en expansión. Madrid vuelve a ser el epicentro del diálogo global del turismo, proyectando la capacidad de España para liderar la atracción de viajeros y para generar tendencias y oportunidades que impulsan el turismo del futuro a escala mundial».