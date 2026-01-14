El ex ministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García ya no comparten celda en Soto del Real. La decisión de la prisión se produce tras la petición de Koldo García, que ha solicitado este cambio de celda. Llevan ya varias noches separados, Koldo está solo en una celda desde el pasado lunes 12 de enero.

Tal y como ha podido saber este periódico a primera hora de la mañana, Koldo y Ábalos ya no dormirán esta noche juntos en la cárcel de Soto del Real, en la que llevan en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre. Los dos compartían una celda doble, con baño incorporado, en la que han convivido este tiempo.

Los horarios de uno eran diferentes al del otro. Mientras José Luis Ábalos se acostaba y veía la televisión hasta tarde, Koldo quería dormirse pronto, a las 21:00 horas, como solía hacer cuando estaba en libertad.

Ábalos también tiene hábitos que no comparte Koldo como fumar, sin embargo, esto no era un problema para el que fuera su asesor ministerial que con abrir la ventana se conformaba.

Los dos han tratado de adaptarse a una realidad muy difícil para Ábalos y Koldo y, en algunos momentos, sólo hablaban entre ellos del caso, haciendo complicado desconectar. Les llegan todas las noticias del exterior.

Ábalos y Koldo compartían muchísimas horas juntos al estar en la misma celda. Si bien por la noche eran más de 10 horas, también había que sumarle los tres de siesta que tienen cada tarde. En concreto, estaban juntos de 14:00 a 17:00 horas.

Ahora separan sus caminos y las autoridades de la prisión lo han autorizado al existir celdas disponibles, ya que el módulo 13 no está lleno. Hay casi 80 celdas dobles en este módulo de primeros internos en el que suelen permanecer los presos provisionales como Ábalos y Koldo.

Fuentes de su entorno aseguran que Koldo y Ábalos no tienen mala relación. Se conocen desde hace muchos años y el motivo por el que ya comparten celda es la incompatibilidad de horarios y se separan con el objetivo de tener una vida penitenciaria más cómoda.

Ábalos ha cogido un kilo

Ábalos y Koldo se seguirán viendo por el patio, en el comedor y en las zonas de comunicaciones con el exterior. Los dos comparten aficiones como jugar al parchís con el resto de compañeros.

Koldo dedica toda su mañana a hacer deporte y Ábalos ha comenzado a pasear pese a que no le gusta el deporte. El ex ministro ha cogido un kilo gracias al rancho que le dan en la prisión y tras adelgazar muchos a raíz de su imputación judicial.

La vistilla de Koldo y Ábalos

La separación de celda de Koldo y Ábalos se produce a un día de que se celebre una nueva vistilla de prisión en el Tribunal Supremo que decidirá sobre su futuro. Las defensas de ambos interpusieron un recurso de apelación para que les sacaran de Soto del Real y serán los tres jueces de la Sala de Apelaciones los que tengan que deliberar si continúa habiendo riesgo de fuga o no, motivo por el que entraron en la cárcel.