El PSOE de Elche propone al ex alcalde Alejandro Soler de 1 al Congreso frente al criterio del PSOE de Diana Morant

La asamblea del PSOE de Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y hasta 2023 feudo socialista, ha propuesto, en reunión extraordinaria, al ex alcalde y ex presidente provincial del PSPV, Alejandro Soler, para liderar la lista de los socialistas al Congreso por la provincia de Alicante.

La decisión supone una abierta declaración de hostilidades al PSOE valenciano, que quiere en ese sitio al aún alcalde de Alcoy, Toni Francés, en virtud del acuerdo alcanzado en su día para que este último dejara la cabeza de la lista municipal a Lorena Zamorano.

Los socialistas ilicitanos han adoptado esa decisión al considerar que, de no mediar la presencia de Alejandro Soler al frente de la lista, se quedarán sin representación en el Congreso de los Diputados. Algo que el citado Alejandro Soler aporta durante tres legislaturas. Además, adoptan esta decisión a pesar de que el gesto supone una abierta declaración de hostilidades al PSPV de Diana Morant.

Alejandro Soler es uno de los dos responsables socialistas que renunciaron a sus aspiraciones de liderar el PSPV en enero de 2025, cuando en una reunión a cuatro entre el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Diana Morant, el actual secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y el propio Alejandro Soler, estos dos últimos dejaron a Diana Morant el camino libre para liderar el PSOE valenciano, un gesto que, de no haber existido, habría dificultado enormemente a Morant llegar a su responsabilidad orgánica actual. Pero que era también el deseo de Pedro Sánchez.

Desde entonces, la dirección del PSPV de Diana Morant ha ido dejando a un lado a ambos. Ni uno ni otro están en listas propuestas por el PSPV para las Generales en Alicante y Valencia, como este martes adelantó OKDIARIO.

La propuesta del PSOE de Elche debe ser elevada a la dirección provincial, que dirige el alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Este órgano, previsiblemente, refrendará la propuesta de Toni Francés y rechazará la del PSOE de Elche. Pero, esta última agrupación es muy importante en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana.

Elche ha sido durante décadas el gran feudo socialista en la Comunidad Valenciana. El PP solo ha podido romper esa hegemonía en dos ocasiones. Una, con Mercedes Alonso (2011-2015) como candidata y más tarde alcaldesa. Y, ahora, con Pablo Ruz, que apunta a ser el primer alcalde popular que renueve la confianza de los ilicitanos.

El malestar del PSOE de Elche con la decisión de la dirección socialista de Diana Morant por las listas no es aislado. En la provincia de Valencia también existe un creciente enfado con la dirección de Diana Morant porque se considera que su lista se ha convertido en un refugio con el que asegurar la continuidad de referentes del Gobierno de Sánchez y de Ferraz (Pilar Bernabé, Arcadi España y Rebeca Torró) ante una eventual derrota, como auguran todas las encuestas menos la del CIS de Tezanos.