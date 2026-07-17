El alcalde de Alcoy es el primer afín a Diana Morant que cede la cabeza de lista a otro sector sanchista

Toni Francés, alcalde del principal municipio gobernado por el PSOE en la provincia de Alicante, Alcoy, desde hace 15 años, se ha convertido en el primer afín a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que ha tenido que ceder la cabeza de lista para los comicios de 2027. Le relevará la hasta ahora segunda teniente de alcalde, Lorena Zamorano, que debe afrontar unas primarias en las que no espera rival, lo que no quiere decir que no lo haya. Lorena Zamorano es tan afín a Sánchez como Toni Francés, pero, y en eso radica el interés, procede de otro sector del sanchismo, el del ex secretario general provincial del PSOE en Alicante, Alejandro Soler.

Alejandro Soler ha sido durante mucho tiempo el hombre de Sánchez en la provincia de Alicante. Ex alcalde de Elche, la tercera ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana, Soler fue uno de los dos aspirantes que en una reunión en enero de 2025 en Ferraz con Santos Cerdán, en la que también participaron Carlos Fernández Bielsa y Diana Morant, se tuvo que apartar de la carrera para dirigir el PSPV, al igual que Bielsa, como entonces publicó OKDIARIO.

Pero, desde la llegada de Sánchez, Soler cumplió todo lo que le fue encomendado desde la dirección socialista. Pocos dudan de que o Soler o Bielsa, o los dos, hubieran ganado aquella elección interna de no haber mediado la orden de Ferraz de que dejaran el camino libre a Diana Morant. Esta última, la candidata que, además de Sánchez, tenía el apoyo de Ximo Puig y el conocido como clan de Gandía, de donde había sido alcaldesa.

En Alcoy, ya sin Santos Cerdán al frente del aparato socialista de Ferraz, los acontecimientos transcurrieron de manera distinta. El candidato de Lorena Zamorano ganó la secretaría general y el poder de Francés se fue debilitando hasta no quedarle más remedio que ceder la cabeza de lista a la que será su sucesora como cabeza de lista. «Estoy convencido de que soy un gran candidato para el Partido Socialista», dijo este jueves Toni Francés en el único gesto en toda su comparecencia en que dejó entrever que han sido las circunstancias internas y no su decisión lo que le han llevado a ceder.

En círculos socialistas se da por hecho que Toni Francés tendrá un puesto de salida en la lista de las Cortes Valencianas por la provincia de Alicante, lo que dejaría claro que en realidad lo que se ha producido es un pacto de no agresión y apoyo mutuo entre dos sectores. Y que ese pacto se ha producido porque el gran objetivo de la izquierda es la Generalitat Valenciana, por lo que el PSOE no quiere que ningún problema en municipio alguno perturbe o enombrezca el que es su principal objetivo.

Sánchez cree que la Comunidad Valenciana es el único territorio en el que los socialistas aún tienen alguna remota esperanza en mayo de 2027 porque estiman que hay «pulsión de cambio», a pesar de que Diana Morant, su candidata, no arranca en las encuestas y de que, a menos de un año de las elecciones autonómicas, sigue como ministra en Madrid.

En clave local, hay un segundo factor, el contrario que el autonómico, que es que por primera vez desde hace 16 años, el PP, en este caso con el apoyo de Vox, tiene opciones de gobernar la ciudad. Mantener Alcoy es esencial para los socialistas porque se trata, junto con Elda, del principal bastión en la provincia de Alicante. Y del segundo tras Gandía en el conjunto de la autonomía.