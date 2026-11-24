Es uno de esos gestos que se han hecho virales en redes sociales: colocar una hoja de laurel dentro del zapato antes de salir de casa. Quienes lo practican aseguran que atrae la buena suerte, el dinero y el éxito, y lo recomiendan antes de un examen, una entrevista de trabajo o cualquier día importante. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre y qué significa realmente? La respuesta está en el enorme simbolismo que el laurel arrastra desde hace miles de años.

Qué significa llevar una hoja de laurel en el zapato

Según la creencia popular, llevar una hoja de laurel en el calzado funciona como un pequeño amuleto que acompaña a la persona durante todo el día. La idea es que el laurel, tradicionalmente asociado al triunfo, «atrae» esa energía de éxito y abre el camino hacia nuevas oportunidades, ya sea en el trabajo, en los estudios o en lo económico.

El zapato no es un lugar elegido al azar. Para quienes siguen este ritual, simboliza el camino que se recorre cada día: llevar el laurel en los pies equivale a «pisar» con fuerza hacia las metas que uno se propone. Por eso, muchos lo acompañan de un momento previo de concentración, en el que piensan en aquello que desean conseguir antes de colocar la hoja.

Cómo se hace el ritual: no hay una única versión

Una de las curiosidades de esta tradición es que no existe una forma única de hacerlo. Algunas versiones indican que la hoja debe ir en el zapato izquierdo, otras en el derecho y otras recomiendan poner una en cada pie. Hay quien prefiere hojas secas y quien las usa frescas, y también hay variantes que proponen cambiarla cada día o retirarla al final de la jornada.

Lo más habitual es colocarla debajo de la plantilla para que no moleste al caminar. Algunas corrientes vinculan además el ritual al Feng Shui o a fechas concretas del calendario, aunque se trata de interpretaciones modernas que se han difundido sobre todo a través de redes sociales.

Por qué el laurel es símbolo de victoria

Para entender la fuerza de este ritual hay que viajar a la Antigua Grecia. El laurel estaba consagrado al dios Apolo, y el mito de Apolo y Dafne, la ninfa que se transformó en laurel para huir del dios, convirtió a este árbol en su símbolo. Por eso, en los Juegos Píticos que se celebraban en Delfos en honor a Apolo, los vencedores recibían una corona de laurel.

En Roma, la tradición continuó: los generales victoriosos lucían coronas de laurel en sus desfiles triunfales, y la planta se convirtió en sinónimo de gloria, honor y éxito, como se recuerda en los usos tradicionales del laurel, que se empleaba en reconocimiento a vencedores y poetas. Ese simbolismo ha llegado hasta nuestro idioma: de ahí vienen palabras como «laureado», para referirse a alguien premiado, o la expresión «dormirse en los laureles», que significa confiarse tras un éxito.

Por qué se ha vuelto tan popular

La popularidad de este ritual tiene mucho que ver con las redes sociales, donde los pequeños gestos para «atraer la suerte» se comparten y se viralizan con facilidad. Es una práctica sencilla, barata y al alcance de cualquiera: basta con tener una hoja de laurel en la cocina. Además, conecta con una tradición milenaria que le da un aura especial.

Eso sí, conviene tener claro que se trata de una creencia popular sin base científica: una hoja de laurel no tiene la capacidad de atraer el dinero ni de garantizar el éxito. Aun así, para muchas personas funciona como un recordatorio simbólico de sus objetivos, un pequeño gesto que les ayuda a afrontar el día con una actitud más positiva y con la mente puesta en lo que quieren conseguir. Y, al final, esa intención es lo que de verdad da sentido a esta curiosa tradición.