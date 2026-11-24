Para muchas personas, poner punto y final a la carrera profesional no sólo supone tener más tiempo libre, sino también cambiar la forma de entender la vida. Según la psicología, la felicidad que algunas experimentan después de jubilarse no responde únicamente a liberarse de las obligaciones laborales, sino también a la oportunidad de abandonar el papel que sintieron que debían interpretar durante años y reencontrarse con su verdadera identidad. Los estudios sobre bienestar y envejecimiento indican que la jubilación puede dar un giro de 180 grados a las responsabilidades y el grado de satisfacción vital. No obstante, sus efectos varían en función de las circunstancias económicas, sociales y emocionales de cada persona.

Durante años, el trabajo desempeña un papel fundamental, hasta el punto de que las responsabilidades, las relaciones y los horarios giran en torno a él. En este contexto, cuando llega el momento de la jubilación, muchas obligaciones desaparecen y la persona puede decidir cómo quiere organizar su tiempo. Desde la perspectiva psicológica, esta etapa se puede convertir en una oportunidad para establecer nuevas prioridades y descubrir intereses personales. Sin embargo, también puede provocar cierta incertidumbre en quienes habían vinculado su identidad y su propósito vital a su profesión.

¿Por qué los adultos son más felices tras la jubilación?

El trabajo no sólo aporta ingresos, sino que también establece rutinas y ayuda a definir la identidad personal. En este sentido, una revisión científica sobre jubilación y salud mental, publicada en PubMed Central con el título «Retirement and mental health: A systematic review», concluye que esta etapa supone una reorganización de la vid, en la que desaparecen aspectos fundamentales como la rutina y el papel social asociado al trabajo. No se trata únicamente de dejar de trabajar, sino también de perder una estructura que daba sentido y continuidad al día a día.

Según los psicólogos, gestionar el tiempo libre es uno de los grandes retos que surgen tras la jubilación. Sin embargo, lo realmente importante es cómo se aprovechan y qué sentido tienen las actividades que se realizan cada día. De hecho, cada vez más estudios señalan que los jubilados más felices no son necesariamente quienes tienen la agenda llena, sino aquellos que dedican su tiempo a actividades que les resultan interesantes y enriquecedoras. La clave, según los expertos, está en invertir el tiempo en aquello que da sentido a la vida, en vez de ocuparlo para combatir el aburrimiento.

«La rutina actúa como un sostén emocional silencioso. Cuando se rompen horarios y hábitos, el ánimo suele resentirse. Mantener un ritmo básico, hora de levantarse, salidas al exterior, comidas y contactos, ayuda a regular la energía y el estado de ánimo. La previsibilidad reduce la rumiación y aporta sensación de control. Cuidar la rutina protege el bienestar.

Lo más eficaz es combinar actividad, sentido y realismo. Planificar días con tareas concretas, paseos, pequeños proyectos, encuentros breves, ayuda a evitar el vacío. No se trata de ocupar todo el tiempo, sino de darle forma. Iniciar acciones aunque no haya motivación suele mejorar el ánimo después. Proyectos pequeños y terminables o voluntariado acotado pueden marcar la diferencia», explica la psicóloga Ana Galán a La Vanguardia.

Relaciones sociales

Otro de los aspectos que más cambia después de la jubilación es la disminución de las relaciones sociales. El entorno laboral, además de ser un lugar donde se desarrollan distintas tareas, suele ofrecer oportunidades de relacionarse con otras personas a diario. Cuando ese espacio desaparece, el círculo social se hace más pequeño, y no siempre se compensa con nuevos vínculos. El estudio publicado en ScienceDirect sobre la soledad en las personas mayores, «Loneliness and health in older adults», señala que el aislamiento aumenta el riesgo de depresión. Asimismo, la ausencia de contacto habitual con otras personas puede aumentar la sensación de vacío y acentuar la pérdida de propósito.

Rutinas con sentido

La obligación de «aprovechar el día» también se puede acabar convirtiendo en una fuente de presión. Las personas jubiladas que se sienten más felices suelen ser aquellas que dejan de medir cada momento en términos de productividad. En esta etapa, el valor del tiempo adquiere más importancia que el dinero: dar prioridad a las experiencias que realmente merecen la pena, en lugar de buscar la máxima eficiencia, mejora la satisfacción personal. No se trata de renunciar a cualquier tipo de organización, sino crear hábitos que permitan combinar el placer, la autonomía y las relaciones sociales.

Las rutinas que cada persona elige libremente, en lugar de aquellas que vienen impuestas por las obligaciones, favorecen un mayor equilibrio emocional. Uno de los cambios más relevantes consiste en decidir conscientemente cómo se quiere vivir. La felicidad durante la jubilación no depende de tener una agenda llena de actividades, sino de saber identificar cuáles aportan satisfacción y significado.

Finalmente, el psiquiatra Ahron Friedberg ofrece una reflexión muy interesante: «la jubilación es una etapa importante en la vida, para la que debemos prepararnos con honestidad y competencia».