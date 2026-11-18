Los jubilados españoles comenzarán 2027 con una actualización de sus pensiones que afectará a millones de personas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al primer trámite para garantizar que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la subida de los precios. La medida entrará en vigor el próximo 1 de enero y se aplicará siguiendo la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, todavía queda por conocer el porcentaje definitivo y las nuevas cantidades que recibirán los pensionistas. La Seguridad Social ya ha explicado cómo se calculará el incremento y qué prestaciones tendrán una subida mayor.

La subida de las pensiones será efectiva el 1 de enero

El Consejo de Ministros aprobó acuerdo de tramitación urgente del Real Decreto para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Este paso inicia oficialmente el procedimiento para actualizar las prestaciones durante el próximo ejercicio, aunque todavía será necesaria una norma con rango de ley que establezca las cantidades definitivas.

La revalorización de las pensiones contributivas seguirá el mecanismo establecido por la Ley 21/2021, que vincula su actualización anual a la inflación. De esta manera, los jubilados que ya reciben una pensión contributiva también se beneficiarán del incremento, sin necesidad de presentar una nueva solicitud para acceder a esta actualización.

Así se calculará cuánto subirán las prestaciones

La subida dependerá de la media de las tasas interanuales del IPC correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Por tanto, todavía no se puede confirmar el porcentaje exacto que se aplicará a cada prestación, ya que falta conocer el último dato necesario para completar el cálculo.

El objetivo de este mecanismo es evitar que los pensionistas pierdan capacidad de compra cuando aumenta el coste de la vida. Por ejemplo, si una pensión de 1.500 euros experimentase una subida del 3%, pasaría a ser de 1.545 euros mensuales. Se trata de un ejemplo orientativo, no de la revalorización definitiva anunciada para 2027.

Las pensiones mínimas subirán todavía más

No todas las prestaciones tendrán necesariamente el mismo incremento. La normativa establece una revalorización superior para las pensiones mínimas y las no contributivas, con el objetivo de mejorar progresivamente los ingresos de quienes disponen de menos recursos.

Esta actualización también responde a los compromisos del Pacto de Toledo para reforzar la suficiencia económica del sistema. La Seguridad Social publicará las nuevas cuantías cuando finalice la tramitación.

¿Hay que solicitar la subida a la Seguridad Social?

No. Los pensionistas que ya tengan reconocida una prestación no tendrán que realizar ningún trámite para recibir la revalorización general. La actualización se aplicará automáticamente desde enero de 2027.

Por tanto, la principal novedad es que el Gobierno ya ha iniciado oficialmente el procedimiento, aunque habrá que esperar a diciembre para conocer el porcentaje definitivo y comprobar cuánto aumentará cada pensión.