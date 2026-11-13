A los españoles se les avecina un otoño frío en el plano económico. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el dato de inflación del mes de octubre en el 4,9%. Representa el mayor crecimiento de los precios en tres años debido al aumento de los combustibles, incluido el gas natural. Sin embargo, la lectura del INE también arroja inquietud al resto de la economía.

Si bien los combustibles y lubricantes para vehículos personales contuvieron su avance en octubre, los niveles de precios siguen siendo altos. A estos bienes hay que sumar el repunte que ha detectado el INE sobre el gas, lo que está presionando al alza los costes de la economía, desde la industria hasta los hogares.

Otro grupo de productos de la cesta de la compra que afecta de lleno a la economía de las familias españolas es la alimentación, muy volátil en los últimos años a los cambios de precios. El organismo estadístico señala que durante octubre crecieron los alimentos y bebidas no alcohólicas un 2,4% con respecto al mismo mes de 2025.

El aumento desmesurado de los precios ya se está cobrando sus primeras víctimas. La industria manufacturera ha suplicado al Gobierno ayudas urgentes para sostener el incremento de los costes. La patronal estima que el sobrecoste energético para este año asciende a 8.900 millones de euros y advierte de posibles parones y despidos.

La economía «contagiada»

Los precios disparados no solo se circunscriben a la energía, sino que se están extendiendo a toda la economía. La inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos y la energía por su volatilidad, ha confirmado el dato de crecimiento del 3,1%, lo que implica un punto porcentual del objetivo del Banco Central Europeo.

Los datos del INE apuntan a que toda la economía se está contagiando del aumento de los precios de la energía, lo que puede provocar a largo plazo precios estructuralmente más altos o uno de los escenarios más temidos por parte del BCE: la inflación de segunda ronda.

Este fenómeno económico sucede cuando el aumento de los precios de los bienes conlleva que también se incrementen los salarios y otros costes adicionales por parte de las empresas, lo que puede provocar una espiral inflacionista en toda la economía.