Voces de alarma en la industria manufacturera de España por la crisis energética. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha elevado a 8.900 millones de euros su estimación del sobrecoste energético que deberá soportar el sector por la guerra en Oriente Medio. Supone un alza de 1.500 millones de su anterior previsión en septiembre. La industria ha reclamado ayuda urgente para evitar la destrucción de empleo y paradas de la producción.

«España necesita una reacción urgente para evitar que esta crisis energética termine comprometiendo inversiones, actividad industrial y empleo», ha advertido Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, quien ha advertido que el escenario se está deteriorando «a una velocidad superior a la prevista».

Los precios actuales de la energía en los mercados internacionales se encuentran en niveles no vistos desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Los precios del petróleo Brent, la referencia en Europa, se encuentran este viernes en los 97 dólares por barril, tras semanas coqueteando sobre los 100 dólares. El gas natural negociado en el mercado europeo asciende a 87 euros por megavatio hora, casi el triple que antes de la guerra y tras alcanzar los 100 euros la semana pasada.

Estos aumentos repentinos de los precios de la energía, más la constante volatilidad de los mercados financieros debido a las noticias contradictorias de Estados Unidos e Irán, se han trasladado al mercado eléctrico. La Alianza estima que la factura de 8.900 millones de sobrecoste energético se distribuye en 4.900 millones de euros más de coste del gas y 4.000 millones por el aumento del precio de la electricidad.

Destrucción de la demanda

La patronal de la industria manufacturera ha detectado un descenso acusado del consumo de gas natural que no ha sido sustituido por otras fuentes. En concreto, la Alianza estima, citando datos de Enagás, que el consumo industrial de gas descendió un 9,4% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior.

«Todo ello apunta a que una parte significativa del ajuste responde a la destrucción de demanda y menor actividad industrial», ha indicado Reinoso. Esta disminución de la actividad podría llevar, en última instancia, si se mantiene de forma estructural, a suspensiones de empleo (ERTE) o despidos.

La Alianza pide, entre sus reclamaciones, rescatar los planes de medidas de Ucrania y fijar algunos impuestos. En materia tributaria, solicitan reducir al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad para la industria de manera permanente (frente al 5,1% actual que marca la ley, ahora rebajado por la crisis) y anticipar a 2027 la eliminación del impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica.

Otras reclamaciones de la industria son prorrogar durante 2027 la disminución del 80% de los peajes de los consumidores eléctricos y un incremento del presupuesto destinado a compensar los costes del dióxido de carbono indirecto.