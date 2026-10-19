Las principales terminales de carga de Irán llevan semanas sin ninguna gota de petróleo debido al bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre la República Islámica. Desde finales de agosto, ningún petrolero ha desembarcado en la isla de Kharg, según imágenes por satélite registradas por la Unión Europea.

El bloqueo militar estadounidense ha cortado en seco la capacidad exportadora de Irán en un momento en el que la navegación por el estrecho de Ormuz no se ha restablecido debido a la tensión que mantienen Washington y Teherán. Ambas capitales llevan meses jugando al ratón y el gato sin alcanzar ningún pacto sólido que permita desbloquear el comercio mundial de la energía.

Según datos recopilados por Kpler y Vortexa difundidos en Bloomberg, las exportaciones de Irán han pasado de un millón de barriles diarios de crudo en julio a nada en la actualidad.

Aunque la República Islámica no ha colapsado hasta el momento, el asedio norteamericano ha lastrado su principal fuente de ingresos y divisas internacionales. Hasta abril, Irán exportó 650 millones de barriles de crudo. La mayor parte del petróleo iba destinada a China, lo que le permitía a Teherán aumentar sus reservas de yuanes frente a los dólares.

La frágil tregua alcanzada entre Irán y Estados Unidos durante el verano permitió a los petroleros volver a recargar en la isla de Kharg. No obstante, la reanudación del bloqueo militar desde agosto ha aumentado la presión contra el régimen de los ayatolás en un momento en el que los precios mundiales de la energía están disparados.

La falta de acceso a los mercados ha puesto nervioso a Teherán. En las dos primeras semanas de octubre, los ataques contra buques que atravesaban el estrecho de Ormuz se intensificaron. Hasta 25 barcos fueron interceptados en las inmediaciones del estratégico paso frente a los 18 buques asaltados durante todo el mes de septiembre.

El bloqueo de Oriente Medio, junto con los bombardeos ucranianos contra las terminales y refinerías rusas, ha disparado el precio del crudo y de los productos derivados como el diésel o el fueloil. Los futuros del Brent han retomado la senda alcista y este lunes superan los 108 dólares por barril, cerca de los máximos registrados en marzo.

El aumento de los precios ha afectado directamente al surtidor. En España, el precio del diésel ya supera, en promedio, los 1,90 euros por litro, mientras que la gasolina 95 ha alcanzado los 1,78 euros por litro. En el caso del diésel, el precio finalista ya incorpora el descuento aprobado por el Gobierno tras extender la rebaja de impuestos al combustible.