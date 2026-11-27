Con la llegada de diciembre, los balcones y las ventanas de muchas viviendas comienzan a llenarse de luces, guirnaldas y adornos navideños. Una tradición que cada año gana protagonismo, pero que también puede provocar conflictos entre vecinos. Aunque colocar iluminación navideña en una terraza no está prohibido de forma general y tampoco exige siempre solicitar permiso a la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece determinadas condiciones que deben respetarse. En concreto, su artículo 7 contempla situaciones en las que un propietario puede verse obligado a retirar la decoración.

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal

La normativa que regula la convivencia en las comunidades de propietarios establece en su artículo 7.1 que los vecinos pueden realizar modificaciones en sus viviendas siempre que no comprometan la seguridad del edificio, su estructura, su configuración o su aspecto exterior, ni perjudiquen los derechos de otros propietarios.

Esto significa que colocar una pequeña guirnalda dentro del balcón, sin perforar paredes ni modificar elementos comunes, no implica automáticamente tener que pedir autorización. Sin embargo, la situación cambia cuando la instalación requiere taladrar la fachada, colocar anclajes, extender cables por el exterior o incorporar elementos que alteren considerablemente la apariencia del inmueble.

La fachada tiene consideración de elemento común, por lo que no puede modificarse libremente por decisión individual. En estos supuestos conviene consultar los estatutos y solicitar autorización a la comunidad cuando corresponda.

Cuándo pueden obligarte a retirar las luces

Otro de los motivos por los que pueden exigirte que retires la decoración aparece en el artículo 7.2. Este apartado prohíbe las actividades que resulten molestas, peligrosas o perjudiciales para el inmueble, además de aquellas que estén expresamente prohibidas en los estatutos.

Por ejemplo, unas luces intermitentes que permanecen encendidas durante toda la noche e iluminan directamente el dormitorio de otro vecino podrían generar un conflicto si provocan molestias relevantes. También pueden existir problemas cuando los cables están mal instalados, existe riesgo de caída de los adornos o la instalación puede ocasionar daños.

No obstante, que a un vecino simplemente no le guste la decoración no constituye por sí solo un motivo legal suficiente para exigir su retirada.

Qué puedes hacer antes de decorar tu balcón

Antes de instalar las luces, es recomendable revisar los estatutos de la comunidad y comprobar si existen normas específicas sobre elementos exteriores. También conviene utilizar iluminación apta para exteriores, evitar perforaciones y no colocar adornos que sobresalgan peligrosamente de la barandilla.

Si existe una actividad molesta o peligrosa, el presidente puede requerir al propietario que la interrumpa. Si este no atiende el requerimiento, la comunidad puede autorizar en junta el inicio de una acción judicial de cesación.

Por tanto, la Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe decorar los balcones por Navidad, pero sí establece límites para proteger la seguridad, la estética del edificio y la convivencia. La clave está en cómo se colocan las luces y en las consecuencias que puede tener su instalación para los demás vecinos.