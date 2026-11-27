Muchos ancianos, cuando encaran la recta final de su vida, valoran la opción de donar su vivienda a sus primogénitos para que tengan un hogar y así se eviten las trabas de la herencia. No obstante, la notaria María Cristina Clemente, que comparte consejos sobre herencias y patrimonios, desaconseja rotundamente las donaciones de bienes.

La razón es muy sencilla: nadie sabe los posibles inconvenientes que surgirán en el inmueble a largo plazo. Una reforma integral, una derrama desorbitada en la comunidad, tener que contratar a un cuidador… Esa vivienda que hoy se regala a un hijo puede suponerle un problema en 10 años.

La ley permite este tipo de donaciones

Donar bienes en vida está amparado por el artículo 634 del Código Civil, siempre y cuando el donante se reserve el patrimonio suficiente para seguir viviendo dignamente. Asimismo, el artículo 636 impide donar una cantidad mayor de lo que se dejaría en una herencia por testamento. De esta forma, la ley garantiza que nadie se quede sin recursos por un exceso de altruismo.

Sin embargo, una donación no se puede cancelar por falta de liquidez o un cambio de idea, ya que solo puede revocarse en caso de que el receptor la rechace, aparezca un descendiente no reconocido o ignorado con anterioridad o el incumplimiento de las condiciones establecidas por ley.

A todo esto hay que sumarle que el hijo es el que debe asumir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En cuanto al donante, es probable que tenga que tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial generada, como si hubiera traspasado el inmueble. De todas formas, los mayores de 65 años quedan exentos si donan su vivienda habitual y cumplen determinados requisitos. La exención también se aplica cuando la propiedad se regala a un hijo, pero el padre debe seguir viviendo en el inmueble hasta el fin de sus días.

Esta es la alternativa más habitual

Como hemos mencionado, muchas familias se decantan por donar la propiedad y reservarse el beneficio vitalicio. Esto quiere decir que los padres mantienen su derecho de vivir en ella, pero la propiedad pasa al hijo. Los problemas vienen cuando se acumulan deudas o se entra en un concurso de acreedores. En estos casos, la parte del hijo queda embargada y acaba en manos de un tercero.

También pueden aparecer una serie de riesgos, como una posible situación de dependencia. En caso de que los progenitores necesiten trasladarse a una residencia pública o concertada, la administración entra a valorar su poder adquisitivo y patrimonio. Por ende, donar una vivienda no evita la intervención de las autoridades competentes. Sin embargo, conservar el usufructo autoriza alquilar la vivienda sin necesidad del consentimiento del hijo, aunque no podrá venderla sin su permiso. En definitiva, no trata únicamente de ahorrarse los impuestos y la burocracia, sino de asegurar que el donante cuenta con los recursos suficientes hasta su fallecimiento.