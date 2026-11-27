El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que cerrar el centro de menas de Pinto que abrió sin licencia ni autorización municipal. El chalet, financiado por el Ministerio de Inclusión de Elma Saiz y gestionado por la Fundación Nuevo Hogar Betania, cerrará definitivamente el próximo 31 de enero de 2027, después de que la propia entidad haya reconocido que no puede cumplir la normativa urbanística del municipio.

La casa, de unos 350 metros cuadrados y situada en una zona residencial, acoge a alrededor de diez menores extranjeros no acompañados. El Plan General de Ordenación Urbana de Pinto fija como uso principal de esa zona el residencial unifamiliar. Cualquier otro uso, como un centro de acogida o una residencia de atención social, exige una autorización expresa previa que nunca se solicitó ni se obtuvo.

El centro abrió sus puertas el 31 de marzo sin avisar al Ayuntamiento. El Consistorio, gobernado por el PP, se enteró de su existencia por los vecinos de la zona, que alertaron de que en el chalet se había instalado una casa de acogida. Ni el Ministerio ni la entidad gestora comunicaron nada a las instituciones municipales.

El primer contacto se produjo el 15 de abril. En esa reunión, los técnicos municipales pidieron a Betania que presentara la declaración responsable de actividad. La entidad no lo hizo y el centro siguió funcionando. A finales de abril, el Ayuntamiento dio al Ministerio un plazo de 15 días para acreditar que el centro cumplía la normativa, con la advertencia de que, si no, iniciaría el expediente de cese.

El 27 de junio, el concejal de Urbanismo ordenó el cese inmediato de la actividad y concedió dos meses a la entidad para legalizar la situación. Betania alegó que su actividad se amparaba en un mandato del Tribunal Supremo y en la declaración de emergencia del Gobierno, que el uso era compatible con el planeamiento y que la instrucción del expediente había sido parcial. El Ayuntamiento rechazó todas las alegaciones: la urgencia no crea un marco jurídico excepcional que exima de cumplir la normativa municipal.

Vencido el plazo, la entidad ha comunicado al Consistorio que no puede ejecutar las adaptaciones que exige la ley. Ese reconocimiento ha determinado el cierre.

«Hoy hacemos cumplir la normativa municipal frente al intento del Gobierno de España de vulnerarla», ha afirmado el alcalde accidental y primer teniente de alcalde, Fran Pérez. Pérez ha denunciado también la utilización mercantilista de estos menores y la privatización encubierta de su atención por parte del Ejecutivo central: «Una vergüenza que en Pinto no tiene cabida».

El chalet de Pinto fue la solución improvisada del Ministerio para cumplir el auto del Tribunal Supremo del 11 de diciembre de 2025. A petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ese auto dio al Estado 30 días improrrogables para incorporar al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los menores solicitantes de asilo tutelados por la Comunidad de Madrid. Según la Comunidad, son 106: 87 con la solicitud en trámite y 19 con la protección ya concedida.

El importe que el Ministerio paga a Betania no se ha hecho público: el procedimiento se tramitó por la vía de urgencia, fuera de los plazos habituales. El 23 de abril, con el centro ya abierto sin licencia, la Dirección General de Atención Humanitaria prorrogó por cuatro años la autorización de la fundación para prestar servicios de acogida mediante acción concertada.

Pinto no es el primer municipio en enfrentarse al Ministerio por este motivo. Pozuelo de Alarcón también ordenó el cierre de un centro estatal, pero la orden quedó suspendida en enero por las medidas cautelares que pidió el propio Ministerio, y ese centro sigue funcionando. El Gobierno ha recurrido a ONG no especializadas para atender a estos menores, en pleno choque con la Comunidad de Madrid por el reparto de plazas.