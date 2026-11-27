Elías Bendodo, candidato del Partido Popular al Congreso por Málaga, ha elegido un escenario poco habitual para poner el broche final a la campaña electoral: Atajate, el municipio más pequeño de la provincia de Málaga, con alrededor de 170 habitantes. Allí, rodeado de alcaldes de la comarca, miembros de la candidatura y representantes locales del partido, ha lanzado un mensaje con el que ha querido reivindicar el peso de los pequeños pueblos en el proyecto político de los populares: «Hasta aquí también llegará el cambio que va a liderar el Partido Popular».

La elección de esta pequeña localidad de la Serranía de Ronda no ha sido casual. Bendodo ha explicado que cerrar la campaña en Atajate tiene un carácter simbólico y pretende demostrar que el PP cuenta con todos los municipios, independientemente de su población o tamaño. Una imagen poco habitual en una campaña electoral, en la que los grandes actos suelen concentrarse en las principales ciudades, pero con la que los populares han querido poner el foco en la España rural.

«También la España despoblada llega a la provincia de Málaga y también las soluciones del presidente Feijóo son para esta provincia y para los pueblos pequeños», ha defendido el dirigente popular durante su intervención. Bendodo ha insistido así en que el proyecto que encabeza Alberto Núñez Feijóo no se limita a las grandes capitales, sino que también pretende llegar a localidades pequeñas que deben tener protagonismo en las decisiones políticas.

El candidato al Congreso ha aprovechado el acto para destacar la importancia de los representantes municipales que trabajan en los pueblos de menor tamaño. En este sentido, ha ensalzado especialmente la figura de los concejales, a los que ha presentado como uno de los pilares de la política de proximidad por su contacto directo con los vecinos y su dedicación a los problemas cotidianos de cada localidad.

«Para nosotros no hay más orgullo y más honor en política que ser concejal de un pueblo pequeño», ha afirmado Bendodo. El dirigente del PP ha recordado que muchos de estos representantes compatibilizan sus responsabilidades municipales con sus respectivos empleos y dedican numerosas horas a la gestión local, en ocasiones sin recibir remuneración económica. Una circunstancia que ha utilizado para reivindicar su compromiso con los ciudadanos y defender que «esa es la dignidad de la política».

Durante el acto, Bendodo también ha mirado a los resultados electorales anteriores para mostrar su confianza en que el PP volverá a imponerse en esta localidad malagueña. El candidato ha recordado que los populares ya ganaron las elecciones generales de 2023 en Atajate y se ha mostrado convencido de que repetirán la victoria en esta nueva cita con las urnas, incluso con una diferencia mayor.

Por ello, ha llamado a concentrar el voto en el Partido Popular de cara al próximo domingo, al considerar que una movilización mayoritaria de sus electores permitirá hacer realidad el cambio político que pretende liderar Feijóo. El mensaje ha servido para cerrar una campaña que, según ha explicado, comenzó esta misma jornada en Málaga y también tuvo una parada en Marbella antes de desplazarse hasta Atajate.