«¿Eres de Valencia y quieres echar a Pedro Sánchez? Esto te interesa», así arranca el vídeo que ha lanzado Vox para obtener al que sería su cuarto diputado por Valencia en detrimento de Compromís, que perdería uno de los dos que tiene. En 49 segundos, Vox explica que en la provincia de Valencia se eligen 16 diputados y que en 2023, seis fueron para el PP; cinco para el PSOE; tres para Sumar y dos para Vox. Pero que las encuestas auguran que en esta ocasión el PP tiene asegurados seis escaños y el PSOE, cinco. Vox cuenta con tres. Y podría obtener un cuarto que está en disputa con Compromís. Estos últimos solo tienen un diputado asegurado. «El último es el juego de la silla y quedan dos dando vueltas», dice Vox en su vídeo, que finalmente recuerda que «si votas a Vox, esa silla es para Vox y Sánchez se va». Vox recuerda también a sus electores que «más Abascal es menos Sánchez».

El vídeo de Vox ha corrido por las redes sociales en las últimas horas y en vísperas de que esta misma tarde, el líder de la formación, Santiago Abascal, sea la figura central del acto nacional de cierre de campaña en la plaza de toros de Valencia.

Vox ha congregado en solo dos actos, el del pasado sábado en Alicante y el de este viernes en Valencia, casi 20.000 personas. Ambos actos han tenido como figura central al líder de la formación, Santiago Abascal.

Por su parte, si Compromís quedase relegado y con solo un escaño en Valencia, el resultado supondría un importante revés para la coalición nacionalista y generaría una necesidad de reflexión interna muy importante. Porque tampoco el retorno de la procesada Mónica Oltra, que ha participado en varios actos electorales, habría funcionado cuando restan apenas seis meses para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y ella misma opta como candidata de Comrpromís a la alcaldía de Valencia.

En Alicante, también hay un escaño en juego, según reveló el pasado domingo el secretario general del PP, Miguel Tellado, en Elda. Se trata de que está en disputa entre PP y Frente Amplio. Este diputado es el que ha impulsado al PP a redoblar esfuerzos en esa provincia. De modo que este viernes, el propio Miguel Tellado cierra campaña en Orihuela, mientras que algunos de los candidatos y el presidente provincial del PP, Toni Pérez, estarán con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en Elche.