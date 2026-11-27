Hay reflexiones que consiguen mantener su significado a pesar del paso del tiempo. Una de ellas pertenece a Camilo José Cela, uno de los escritores españoles más importantes del siglo XX y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1989. «Dejemos volar la esperanza y la ilusión, que son las dos alas de la saludable felicidad que ni cesa ni aun se interrumpe», pronunció el autor gallego en un discurso que hoy continúa invitando a reflexionar sobre la vida. Sus palabras encierran un mensaje sencillo, ya que no se puede perder la capacidad de ilusionarse y seguir mirando hacia delante, incluso cuando las circunstancias no son favorables.

El origen de la reflexión de Camilo José Cela

La frase no procede de una novela ni de un poema, sino de un discurso pronunciado por Cela en 1987, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en Oviedo. Durante su intervención, el escritor habló sobre la importancia de resistir ante las dificultades y dejó una de sus reflexiones más conocidas sobre la esperanza.

En aquel mismo discurso también pronunció otra sentencia que acabaría convirtiéndose en una de sus expresiones más populares: «En España, el que resiste, gana». Ambas ideas están relacionadas con la perseverancia y la capacidad de afrontar los momentos complicados sin renunciar a la ilusión por el futuro.

La metáfora de las dos alas representa precisamente esa unión. La esperanza permite confiar en que las circunstancias pueden mejorar, mientras que la ilusión mantiene vivo el interés por los proyectos, las personas y las experiencias que todavía están por llegar.

Quién fue Camilo José Cela

Camilo José Cela Trulock nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia, una localidad del municipio gallego de Padrón. Desde muy joven mostró interés por la literatura, aunque inicialmente comenzó estudios de Medicina, que terminó abandonando para acercarse al mundo de las letras.

Su reconocimiento llegó especialmente con La familia de Pascual Duarte, publicada en 1942, una novela fundamental de la narrativa española de posguerra. Posteriormente, escribió La colmena, publicada en Buenos Aires en 1951 debido a los problemas que tuvo con la censura franquista en España.

A lo largo de su trayectoria recibió algunos de los galardones más importantes de la literatura. En 1987 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias, en 1989 fue reconocido con el Nobel de Literatura y en 1995 recibió el Premio Cervantes.

Una enseñanza sobre la felicidad que sigue vigente

La reflexión de Camilo José Cela continúa teniendo interés porque recuerda que la felicidad no depende exclusivamente de alcanzar grandes objetivos. También está relacionada con conservar la ilusión por las pequeñas cosas, mantener proyectos personales y encontrar motivos para seguir avanzando.

El escritor falleció en Madrid el 17 de enero de 2002, a los 85 años, pero su obra y sus discursos siguen formando parte del patrimonio literario español. Casi cuatro décadas después de pronunciar aquellas palabras en Oviedo, su mensaje sobre la esperanza continúa invitando a no perder las ganas de vivir, aprender y descubrir nuevas oportunidades.