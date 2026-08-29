La reflexión de Camilo José Cela, escritor: «No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo»

Camilo José Cela fue uno de los grandes escritores de la literatura española del siglo XX y también destacó por su particular sentido del humor y sus frases provocadoras. A lo largo de su trayectoria dejó numerosas reflexiones que todavía hoy sorprenden por su ingenio y capacidad para jugar con el lenguaje.

Una de las más conocidas es especialmente directa y no deja indiferente a nadie: «No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo». Una frase que, más allá de su tono irreverente, juega con el significado de las palabras para establecer una diferencia entre dos situaciones aparentemente similares.

La frase, que tiene un tono humorístico e irónico, se puede interpretar como una crítica: no es lo mismo ser quien sufre las circunstancias que ser quien las provoca. Hay diferencias entre lo que nos sucede, lo que hacemos y las consecuencias de nuestros actos, y ahí está la clave. Por tanto, la gracia de la frase está en que Cela juega con el contraste entre pasividad y acción para hacer esta reflexión.

Origen de la anécdota

Según la tradición popular y algunas biografías, esta anécdota fue en su etapa como senador por designio real en la transición española. El escritor se habría quedado adormilado en su escaño durante una sesión parlamentaria y el presidente de la cámara le llamó la atención al advertir que estaba dormido.

El Premio Nobel de Literatura respondió que no estaba dormido, sino que estaba durmiendo. El presidente le replicó: «¿Y no es lo mismo?», a lo que el novelista le rebatió: «Pues, no. Como no es igual estar jodido que estar jodiendo». Esa ocurrencia desató unas carcajadas en todo el recinto, demostrando el humor único que tenía Camilo José Cela.