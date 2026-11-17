Vox ha desplegado una inmensa pancarta en pleno centro de Valencia, la tercera ciudad de España, con más de 900.000 habitantes. En concreto, se trata de una inmensa lona que cuelga de un edificio ubicado al inicio de la Gran Vía de les Germaníes (Gran Vía de las Germanías), para reivindicar uno de los objetivos clave de su programa de remigración, el de favorecer el regreso de los españoles y, especialmente, el de los jóvenes que se han visto obligados a marcharse a otros países en busca de las oportunidades de las que carecen en la España de Sánchez. El mensaje de Vox en esa pancarta no puede ser más claro: «¿Qué España quieres?». Una, en la «que regresen los nuestros». U otra en la que «nos invadan otros».

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, la pancarta muestra dos imágenes. Una, la de una familia que despide a su hijo, a quienes abrazan sus padres y hermana, sobre la que cuelgan las letras «que regresen los nuestros». Y otra, con una multitud de jóvenes corriendo, sobre la que se puede leer «que nos invadan otros».

Con ambos mensajes, Vox contrapone dos modelos de país y reivindica a la vez una España en la que los jóvenes puedan construir su futuro sin tener la necesidad de marcharse.

La remigración ha sido una de las grandes reivindicaciones de Vox ya desde antes de esta campaña electoral. De hecho, el propio Santiago Abascal, en un mitin en Estepona (Málaga) el pasado octubre, defendió que la remigración «en absoluto es por odio a los de fuera, sino que es por amor a los de dentro». Y diferenció entre quienes llegan a España para trabajar, respetar las leyes y contribuir y quienes entran ilegalmente, cometen delitos o dependen de ayudas sociales.

Unos días más tarde, el pasado 12 de noviembre, tal como entonces publicó OKDIARIO, Vox dentro de la cuarta de sus 13 medidas para las elecciones generales del próximo día 29 de este mes de noviembre. Ese programa lleva por lema: Es sentido común. Y la pancarta desplegada por Vox en Valencia incluye una parte final con un claro mensaje: «Vota sentido común. Vota Vox». Es decir, una clara alusión a las 13 medidas antes citadas.

Vox ha desplegado esta pancarta en defensa de la remigración y del retorno de los jóvenes españoles que marcharon en busca de las oportunidades que no les ofrece la España de Sánchez en la misma semana en que Santiago Abascal tiene previsto participar en un multitudinario acto en San Vicente del Raspeig (Alicante). Y solo 10 días antes de que también Santiago Abascal cierre la campaña en otro acto multitudinario en la plaza de toros de Valencia.